Filme "Festa de Família"

O quê: Estreia da comédia dramática realizada por Cédric Kahn, com Catherine Deneuve, Emmanuelle Bercot e Vincent Macaigne nos principais papéis

Quando: Hoje

Onde: Nos cinemas

Filme "O Alvorecer das Felinas"

O quê: Estreia do drama realizado por Kazuya Shiraishi, com Juri Ihata, Satsuki Maue e Michié nos principais papéis

Quando: Hoje

Onde: Nos cinemas

Filme "Benzinho"

O quê: Estreia da comédia dramática realizada por Gustavo Pizzi e protagonizada por Karine Teles, Otávio Müller e Adriana Esteves

Quando: Hoje

Onde: Nos cinemas

Filme "Ramen Shop - Negócio de Família"

O quê: Estreia do drama realizado por Eric Khoo, com ARA, Takumi Saitoh e Seiko Matsuda nos principais papéis

Quando: Hoje

Onde: Nos cinemas

7.doc - DocLisboa

O quê: O Doclisboa regressa ao Cinema Ideal para mostrar alguns dos filmes mais marcantes da edição de 2019 do festival.

Quando: Hoje, às 21h30. Até dia 1 de julho.

Onde: Cinema Ideal (Rua do Loreto, 15/17), Lisboa

Teatro: "Antes do Mar"

O quê: A nova criação do Teatro o Bando tem encenação de Miguel Jesus a partir de "Um Bailarino na Batalha”, de Hélia Correia, romance vencedor do Grande Prémio de Romance e Novela da Associação Portuguesa de Escritores, em 2019

Quando: Hoje, às 20h30. Até 19 de julho

Onde: Ao ar livre, Vale dos Barris, Palmela

O regresso da Companhia Nacional de Bailado

O quê: Progressivamente regressando ao trabalho presencial em equipa, a CNB pretende partilhar com o público uma programação que o aproxima da Companhia através da realização de visitas guiadas, aulas públicas dos bailarinos e ensaios abertos do programa para o Festival Ao Largo, que este ano é apresentado no Palácio da Ajuda, e do programa de abertura da temporada 2020/2021

Quando: As visitas guiadas ao Teatro Camões, a casa da Companhia Nacional de Bailado decorrem nos dias 25 de junho e 2 e 9 de julho, às 10h30.

Onde: Teatro Camões, Lisboa

Lançamento do livro da exposição "Cabrita: I Dreamt Your House Was a Line"

O quê: O título da exposição integrada na Coleção de Serralves dá também nome ao respetivo livro, coeditado pelo município de Viseu e a Fundação de Serralves. Na ocasião, decorre uma breve conversa entre o artista e Nuno Crespo, autor do ensaio encomendado para a publicação

Quando: Hoje, às 18h00

Onde: Quinta da Cruz – Centro de Arte Contemporânea, Viseu

Concerto dos Birds Are Indie

O quê: O Salão Brazil retoma a programação com quatro concertos dos Birds Are Indie, banda da cidade de Coimbra que apresenta o seu mais recente disco. Os concertos de apresentação do disco "Migrations - the travel diaries #1", lançado em abril, decorrem até 28 de junho.

Quando: Hoje, às 21h30

Onde: Salão Brazil, Coimbra

Estreia da peça "O relato de Alabad"

O quê: A 39.ª produção da ESTE – Estação Teatral conta com texto original de Nuno Pino Custódio, que assina também a encenação, cenografia e figurinos de Patrícia Raposo e interpretação de Pedro Diogo e Pedro Rufino (músico)

Quando: Hoje, às 21h30. Até 5 de julho

Onde: Auditório da Moagem – Cidade do Engenho e das Artes, Fundão

Concerto por ensemble de metais da Orquestra Gulbenkian

O quê: Neste concerto, um ensemble de metais da Orquestra Gulbenkian interpreta um repertório preparado especialmente para a ocasião, sob a direção do maestro Diogo Costa

Quando: Hoje, às 21h00

Onde: Em direto do Grande Auditório da Fundação Calouste Gulbenkian

Prossegue ciclo de conversas da FNAC "E agora?"

O quê: Branko é o convidado de Rui Miguel Abreu na nova rubrica semanal no Instagram da FNAC, numa altura em que muito se debate sobre a importância da cultura em Portugal. Rui Miguel Abreu, jornalista e crítico, lança o mote lançado para uma conversa sobre o estado do panorama musical, com alguns dos artistas portugueses mais conceituados.

Quando: Hoje, às 21hoo

Onde: Instagram