Ouça aqui as duas partes do episódio do podcast Lisboa e os Lisboetas com Anísio Franco:

Anísio Franco é conservador do Museu Nacional de Arte Antiga e o convidado desta semana do podcast Lisboa e os Lisboetas. Numa conversa que vai da Estrela até ao Chafariz da Esperança, este é um passeio - com alguém que também já escreveu um livro de passeios por Lisboa - que passa ainda pela Tapada das Necessidades, a Rua das Janelas Verdes e, claro, o Museu Nacional de Arte Antiga.