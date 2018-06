De acordo com fontes do ministério das Finanças de Israel, em declarações ao jornal Haaretz e citadas pela agência EFE, prevê-se que, no próximo ano, o concurso se realize entre 17 e 24 de maio, no Pavilhão 2 do recinto da feira de Tel Aviv, concluído em 2015, desenhado para eventos de grande dimensão e que é a única infraestrutura a reunir os requisitos organizativos e políticos para acolher o festival.

Uma das desvantagens é a capacidade do espaço, dez mil espectadores, bem menos do que a Altice Arena, em Lisboa, onde se realizou este ano o concurso, que acolhia 18 mil.

A estação pública israelita de televisão Kan, responsável pela produção da iniciativa, está em negociações com o governo, que, de acordo com o jornal Haaretz, poderá investir entre 16,6 milhões e 22,1 milhões de dólares (entre os 14,2 mihões e os 18,9 milhões de euros).

Depois de concluídas as negociações, inicia-se o processo de candidatura de várias cidades de Israel a acolherem o Festival Eurovisão da Canção, não sendo claro se Jerusalém será candidata.

Segundo o Haaretz, o facto de o calendário do concurso incluir um mês de ensaios - que coincide com as festividades judias do shabat, no qual a população mais ortodoxa exige descanso absoluto sem atividades institucionais nem organismos oficiais e durante o qual não há transportes públicos – pode impossibilitar a entrada de Jerusalém na corrida.

Outras das possibilidades em cima da mesa são a realização do concurso no estádio de futebol de Haifa, a norte de Tel Aviv, ou na cidade turística de Eilat, banhada pelo Mar Vermelho, na fronteira com o Egipto e a Jordânia.