Évora foi a escolhida de um lote de quatro finalistas, do qual também faziam parte Aveiro, Braga e Ponta Delgada. O anúncio foi feito pela presidente do júri internacional, Beatriz Garcia, em Lisboa.

"As capitais europeias da cultura proporcionam aos nossos cidadãos o ensejo de se encontrarem e descobrirem a diversidade cultural que torna o nosso continente tão rico e único. Bem como ter um novo olhar sobre a nossa história e os nossos valores comuns. Desta forma, esperamos que promovam a compreensão mútua, o diálogo intercultural entre as pessoas e aumentem o seu sentimento de pertença a uma comunidade. Esta é a razão de ser das capitais europeias da cultura", começou por dizer a representante da Comissão Europeia em Portugal, Sofia Moreira de Sousa.

"A contribuição para uma estratégia de longo prazo, que demonstrasse capacidade para transformar a cidade para melhor e tendo em conta o balanço entre aspetos culturais, locais e económicos foi fundamental para se chegar à cidade vencedora", disse Beatriz Garcia, presidente do júri internacional, antes de anunciar Évora como a cidade vencedora a Capital Europeia da Cultura 2027.

"Propusemos um conceito de 'vagar' para a Europa porque entendemos que a Europa precisa desse 'vagar' (...), que está radicado na identidade cultural alentejana e que é fundamental para o país e para a Europa. Precisamos de mudar, para melhor, e nós queremos contribuir para esse caminho. O país e o Alentejo precisa deste 'vagar' para repensar o caminho (...), disse um representante da cidade de Évora.

Mas antes do anúncio da cidade vencedora, a cerimónia arrancou com a intervenção do ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva, que reforçou que Évora receberá uma dotação financeira de 29 milhões de euros oriundos de fundos nacionais e europeus.

Portugal passará a ter, a partir de 2024, anualmente, uma Capital Portuguesa da Cultura, cujas três primeiras já estão escolhidas - Aveiro, Braga e Ponta Delgada -, anunciou o ministro.

“Respondendo a um apelo, que me foi feito pelos quatro autarcas [das cidades finalistas da escolha portuguesa para Capital Europeia da Cultura 2027], criaremos a figura da Capital Portuguesa da Cultura, que nas três primeiras edições – 2024, 2025 e 2026 – serão as três cidades que não foram escolhidas hoje”, afirmou Pedro Adão e Silva, no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, na conferência de imprensa do anúncio da cidade vencedora.

Segundo o ministro, o Governo, “numa colaboração [do ministério da Cultura] com os ministérios da Economia e da Coesão Territorial, apoia com dois milhões de euros o programa da capital Portuguesa da Cultura, [apoio] que se repetirá por três anos”.

Esta decisão é, de acordo com Pedro Adão e Silva, “um reconhecimento merecido do trabalho feito, mas também uma aposta no futuro”.

“Em 2027 não teremos Capital Portuguesa da Cultura, porque haverá Capital Europeia da Cultura em Portugal, mas em 2028, com concurso aberto, haverá uma quinta cidade”.

(notícia atualizada às 17h15)