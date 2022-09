A notícia foi avançada hoje pelo Centro francês dos Monumentos Nacionais, com que a artista está a trabalhar para desenvolver a instalação de “Árvore da Vida”, uma estrutura de 13 metros em metal revestida com tecido que deveria abrir ao público no dia 14 de setembro e permanecer em Vincennes até ao início de 2023.

“Devido a problemas técnicos durante a montagem da instalação, o Centro dos Monumentos Nacionais, a Temporada Cruzada França-Portugal 2022 e Joana Vasconcelos são obrigados a adiar a obra ‘Árvore da Vida'”, pode ler-se no comunicado enviado às redações.

Esta era uma das principais exposições da ‘rentrée’ da Temporada Cruzada entre França e Portugal que vai decorrer até outubro e, em vários momentos, conta com a participação de Joana Vasconcelos. A artista portuguesa esteve presente na exposição “Lille3000”, que decorreu durante o verão, e onde instalou na estação de comboios Lille Flandres uma Valquíria gigante.

A Temporada Portugal-França é uma iniciativa de diplomacia bilateral entre Portugal e França que visa aprofundar o relacionamento cultural entre os dois países que se iniciou em fevereiro de 2022 e vai decorrer até outubro de 2022 com eventos e iniciativas nos dois países.