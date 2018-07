Em Lisboa, esta semana a equipa técnica está a filmar na discoteca Trumps, recriando o dia em que, em 1981, António Variações atuou pela primeira vez com banda, pondo em palco as músicas que compunha e gravava em casa.

"Variações", a primeira longa-metragem do realizador João Maia, está em rodagem desde o começo de julho e as filmagens terminarão em agosto no Minho, na aldeia de Fiscal, onde António Variações nasceu.

Arrojado e irreverente, influenciado pelo fado, pela música popular e pelo pop rock, António Variações morreu aos 39 anos, a 13 de junho de 1984. Deixou apenas dois álbuns editados pouco antes de morrer: "Anjo da guarda" (1983) e "Dar e receber" (1984).

"Neste tipo de trabalho há o perigo de se ficar preso nesta busca pelas pessoas que o conheceram e chega a uma altura em que devemos fechar o capítulo, não falar com mais ninguém e focar-me naquilo que eu acho que é a grande pista para o António, que são as letras das músicas. É a isso que eu me agarro e é com isso que construo o António que estou a tentar passar às pessoas", afirmou Sérgio Praia à Lusa.

Para o ator, que interpreta todas as canções no filme, o mais difícil é aproximar-se do timbre de António Variações. "Farei o possível de ficar o mais próximo daquela alma".

No 'set' de rodagem, o realizador João Maia explicou à agência Lusa que decidiu focar o filme naquele período específico da vida de Variações por "ser o mais interessante".

"Ele tinha 37 anos quando gravou o primeiro disco. Fui logo tentar saber o que é que ele fez até aos 37 anos; este período em que não sabia música e gravava estas canções em casa, sem ter ninguém para as tocar, a procurar músicos, a fazer os arranjos, as dúvidas que teria sobre o material dele, a voz dele", afirmou o realizador.

A banda sonora está a ser trabalhada pelo músico Armando Teixeira, a partir das cassetes deixadas por António Variações - as mesmas que o projeto Humanos recuperou para um álbum - e é certo que o filme terá pelo menos um tema inédito.

"Tivemos que recriar a música toda baseada nas cassetes que ele deixou com os ensaios e as composições. Voltámos a recriar esses arranjos e como não tínhamos a voz do António limpa, o ator vai cantar essas canções”, afirmou o realizador.

Com produção de Fernando Vendrell, "Variações" só deverá chegar aos cinemas em 2019.