O certame, que se realiza no Parque de Feiras e Exposições de Grândola”, vai contar com cerca de 400 expositores das mais variadas áreas da economia regional.

De acordo com um comunicado do município de Grândola, a feira é considerada “a principal montra das potencialidades e recursos” do território, atraindo todos os anos “milhares de visitantes” ao recinto.

Além dos concertos no palco principal, o programa da Feira de Agosto dá também destaque à valorização das tradições ligadas ao artesanato e à atividade equestre.

O certame arranca com o concerto dos Wet Bed Gang e dos Karetus (24) e prossegue com Carolina Deslandes (25), Gipsy Kings by Diego Baliardo (26), Banda da Sociedade Musical Fraternidade Operária Grandolense convida Tim (27) e os Calema (28) para encerrar.

Ao longo dos cinco dias, no espaço do município, situado na nave central, estará exposta uma exposição que retrata o desenvolvimento do concelho, com um foco especial na natureza e ambiente, cultura, património, habitação, reabilitação urbana, desporto e juventude.

À semelhança dos anos anteriores, o picadeiro da feira recebe um Festival Hípico — que este ano assinala 25 anos –, uma Gala Equestre, um Espetáculo de Sevilhanas e uma demonstração da Arte de Campinar.

Na Praça Rural, situada entre o picadeiro e o Jardim das Oliveiras, será instalada a Tenda Animal que vai receber uma exposição de gado bovino, ovino e caprino, com a participação dos principais representantes das marcas ligadas ao setor.

O programa inclui ainda “a dinamização de um conjunto de conversas sobre temáticas inovadoras na área da agricultura e pecuária”, refere o município.

O certame conta igualmente com uma área, junto à entrada principal da feira, onde estarão mais de 40 artesãos a trabalhar ao vivo e uma exposição de brinquedos em madeira, trabalhos em cortiça, ferro forjado, joalharia, cestaria e cerâmica.

Também “o melhor da gastronomia regional pode ser apreciado nos restaurantes e bares localizados ao longo do grande recinto da Feira de Agosto e na zona das tasquinhas e de produtos regionais”, realça a autarquia.

Os vinhos da região voltam a estar em destaque no certame num espaço vínico, localizado na denominada “rua dos restaurantes”, que será dinamizado pela Associação de Produtores de Vinho da Costa Alentejana com provas e venda de produtos.

De acordo com os promotores, este ano são esperados cerca de 200 feirantes e 16 divertimentos para adultos e crianças, no “espaço reorganizado” da feira franca que recebeu “uma nova alameda”, a atravessar a zona do terrado, com o objetivo de garantir “mais e melhores condições de segurança e comodidade a feirantes e visitantes”.

O reforço da rede elétrica e da rede ‘wifi’, a instalação de nova sinalética direcional, do Espaço Bebé e de um serviço de comboios turísticos que efetuam o trajeto entre a feira e pontos estratégicos da vila são algumas das novidades do certame.