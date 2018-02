Na feira deste ano, que vai contar, pela primeira vez, com queijo produzido em modo biológico, os visitantes poderão provar e comprar 44 tipos de queijos de Serpa e de outros concelhos do Alentejo, como Évora, Nisa, Redondo, Borba e Estremoz, e de outras zonas de Portugal, como Azeitão, Beira Baixa, Castelo Branco e Serra da Estrela, e "deliciar-se" com pratos e petiscos típicos da gastronomia alentejana nas oito tasquinhas.

A feira é "um ponto alto" da promoção do Queijo Serpa, que é certificado pela Denominação de Origem Protegida (DOP) e um dos produtos "mais emblemáticos" do concelho.

Segundo divulgou hoje a Câmara de Serpa, a organizadora, o certame, que vai decorrer no Pavilhão de Feiras e Exposições da cidade, pretende "dar a conhecer o melhor das produções agroalimentares e da gastronomia" do concelho, sobretudo o queijo.

Ateliês de fabrico de queijo, provas de vinho, demonstrações de cozinha com queijo e de tosquia de ovelhas, animações, um "workshop" sobre cães de pastoreio, percurso com um rebanho de ovelhas pelas ruas da cidade e várias atividades desportivas, como a VI Rota do Queijo - Passeio de BTT, "rafting" no Guadiana e manobras de corda na ponte sobre o rio junto a Serpa, são outras ofertas do programa.

O certame também vai incluir dois concursos, um para escolher os melhores queijos da feira deste ano e outro de ovinos de raça Ile de France.

A "banda sonora" inclui os concertos das bandas Fiesta Lusa, na sexta-feira, e Oitentamente, no sábado, e do grupo Os Alentejanos, no domingo, e sessões de dj, nas madrugadas de sábado e domingo, no Espaço das Tasquinhas.

Além dos concertos, a feira também vai contar com cante alentejano, classificado como Património Cultural Imaterial da Humanidade, através das sessões do tradicional Encontro de Corais Alentejanos.

As sessões vão decorrer em cada uma das tardes dos três dias da feira e incluir desfiles pelo recinto e atuações no Espaço das Tasquinhas de grupos corais do concelho de Serpa.