O estudo de análise do público do festival, realizado na aldeia de Cem Soldos, no concelho de Tomar, atribuiu ao evento "benefícios económicos e sociais" para a região, na ordem dos "quatro milhões de euros", divulgou hoje o Sport Clube Operários de Cem Soldos, organizador do Bons Sons.

O evento, que este ano decorreu entre os dias 9 e 12 de agosto, recebeu 38.500 visitantes "de várias geografias e diferentes idades", para assistir aos 52 espetáculos e dezenas de atividades que, ao longo de quatro dias, transformaram Cem Soldos no recinto do festival.

"Houve visitantes de mais de 88 concelhos nacionais e de seis países", revelou o estudo, especificando que o público de além-fronteiras foi oriundo de países como a Alemanha, Dinamarca, Espanha, França, Reino Unido e Brasil.

A região Centro do país é "a mais expressiva", concentrando 54,8% dos visitantes, seguida das regiões do Médio Tejo (30%), de Lisboa e Vale do Tejo (25,3%) e da região Norte, com 14,8%.