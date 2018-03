A três dias da final do Festival RTP da Canção, Carolina Deslandes publica nas redes sociais uma versão do tema "Só Por Ela", composta por Diogo Clemente e interpretada por Peu Madureira.

Acompanhada apenas pela guitarra do compositor e namorado Diogo Clemente, Carolina Deslandes publicou um vídeo no Instagram a cantar "Só Por Ela".

"O tema é dele e é tão bonito. Este domingo é dia de aplaudir o meu amor e o meu querido Peu de pé", escreveu na legenda.

"Só Por Ela" é uma das canções que vai disputar a final do Festival da Canção. Veja o vídeo:

Esta não é a primeira vez que a cantora elogia o tema na sua conta do Instagram. No dia a seguir à primeira semifinal, a intérprete de "A Vida Toda" felicitou o compositor de "Só Por Ela", Diogo Clemente. "Eu avisei que era linda. Parabéns! Que o mundo possa finalmente ter noção do compositor que és", escreveu.

"Só Por Ela" é interpretada pelo fadista Peu Madureira. O músico estreou-se numa festa de beneficência em Sintra em 2002, e desde essa data tem cantado em diferentes casas de fado, festas e países. Na primeira semifinal do Festival da Canção conquistou a pontuação máxima do televoto.

Recorde-se que já Júlio Resende e Salvador Sobral tinham feito uma versão de outro tema finalista.

A final do Festival da Canção realiza-se este domingo, 4 de março, no Pavilhão Multiusos de Guimarães, e será transmitida em direto na RTP1, RTP Internacional e RTP Play.

O vencedor do Festival da Canção irá participar em maio no Festival da Eurovisão da Canção, que este ano se realiza em Lisboa.