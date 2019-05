A programação principal do FIMO contará este ano com companhias de Portugal, Espanha, Israel, França, Chile, Bélgica, Argentina, Itália, Brasil, República Checa, Uruguai, Alemanha, Venezuela e China. Já a secção FIMO Off, reservada para apresentação de artistas emergentes que atuam sem cachê, integra duas companhias venezuelanas e três de origem portuguesa, argentina e brasileira.

Entre os destaques do cartaz oficial de 2019 inclui-se o espetáculo “Puppet Collection Highlight”, que contará com oito atores da companhia chinesa Yangzhou Pupetry Institute, fundada em 1957 e atualmente reconhecida como o maior e mais prestigiado coletivo profissional de marionetistas desse país.

A performance anunciada para Ovar irá explorar a tradição chinesa das marionetas manipuladas com recurso a varas de madeira e, contando na sua digressão internacional com o apoio do Observatório da China, foi diversas vezes premiada por representar o que a companhia define como “património cultural imaterial protegido”.

Outros destaques do FIMO de 2019 são “Vida”, do espanhol Javier Aranda, que recorre à morfologia das próprias mãos para criar personagens expressivas, ao mesmo tempo sensíveis e cómicas, e “Hullu”, em que três atores da companhia francesa Blick Theatre interagem com diversas marionetas, numa história sem palavras com grande componente cénica.

Sky Bird Puppet Group (China), Pizzicato Teatro (Argentina), Rasid Nikolic (Itália), Theatre Magnetic (Bélgica), Cia. Tu Mateixa (Brasil), Pavel Vangeli (República Checa) e Maayan Iungman (Israel) são outros dos coletivos que marcarão presença no festival.