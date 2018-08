Para sexta-feira estão marcadas as atuações de Sérgio Godinho, Dead Combo, Aurea, The Legendary Tigerman, Rodrigo Leão, Elisa Rodrigues, Alexander Search, Ermo, Piruka, Paus e Filipe Sambado, entre outros.

Hoje, atuam, entre outros, Salvador Sobral, Sean Riley, Cristina Branco, Diogo Piçarra, D.A.M.A., Slow J, Kátia Guerreiro com a Orquestra Clássica do Sul, Luís Severo, Papillon, César Cardoso Quartet, Brass Wires Orchestra, Sacik Brow, Blaya e Domi.

O festival regressa à Vila Adentro, no centro histórico de Faro, com os espetáculos a dividirem-se por sete palcos.

No sábado, último dia do festival, passam pelos palcos do festival Bispo, Holly Hood, Surma, DJ Glue, Golden Slumbers, Moonspell, Raquel Tavares, Kappa Jotta, The Gift, Janeiro e Manel Cruz, entre outros.

Para esse dia está marcada também a Revenge of the 90’s, “uma experiência que apela à memória, aos sentidos e faz viajar” até à década de 1990.

No festival F, além da programação musical haverá exposições, teatro (numa parceria com o LAMA - Laboratório de Artes e Media do Algarve), ‘stand up comedy’, animação de rua, ‘videomapping’, tertúlias (“num momento diário de reflexão sobre diversas temáticas”), exposições, programação infantil, oficinas (“sobre construção de instrumentos musicais com materiais reciclados, ‘beatbox’, ‘videomapping’, hip-hop, entre outros”), artesanato de autor e uma zona de restauração.

Este ano, o festival terá pela primeira vez um espaço “inteiramente dedicado ao ‘gaming’, promovendo torneios e desafios no mundo dos videojogos”.

Na sexta-feira, o programa de televisão “Governo Sombra”, com Carloz Vaz Marques, João Miguel Tavares, Pedro Mexia e Ricardo Araújo Pereira, será transmitido a partir do recinto do festival.

Em 2017, de acordo com a organização, passaram pelo festival, perto de 35 mil pessoas.

O festival F é organizado pela Câmara Municipal de Faro, o Teatro das Figuras, a Ambifaro e a produtora Sons em Trânsito.