Um espetáculo de marionetas marca hoje o início, na cidade de Ponte de Sor, do 5.º Festival Internacional de Teatro do Alentejo (FITA), que vai decorrer até ao dia 18 deste mês em 11 concelhos.

O espetáculo “Apara o rapaz que vai e vem”, da companhia Valdevinos Teatro de Marionetas, é apresentado hoje, a partir das 11:00, no Teatro-Cinema de Ponte de Sor, no distrito de Portalegre.

Segue-se, também hoje, no Teatro Municipal Pax Julia, em Beja, a sessão de abertura, às 21:00, e a apresentação da peça “La pasión King Lear”, da companhia cubana Teatro D’Dos, às 21:30.

A programação “de grande qualidade e diversificada” do 5.º FITA, organizado pela Companhia de Teatro Lendias d’Encantar, de Beja, inclui mais de 40 sessões de espetáculos de teatro e dança e de um ciclo de performances de companhias e artistas de 10 países ibero-americanos, concertos, jantares temáticos e cinema, segundo disse à agência Lusa o diretor artístico do festival, António Revez.

Trata-se de companhias e artistas de Portugal, Cabo Verde, Guiné, Espanha, Cuba, Argentina, Uruguai, República Dominicana, Costa Rica e Brasil, precisou.

O festival deste ano vai chegar a Lisboa e a mais dois concelhos alentejanos – Ponte de Sor e Castro Verde – e continuar a marcar presença nos de Beja, Portalegre, Aljustrel, Campo Maior, Elvas, Serpa, Santiago do Cacém e Grândola, por onde passou em 2017.

Segundo António Revez, as novidades do FITA deste ano passam pela introdução de espetáculos de dança e de um ciclo de cinco performances, as quais resultam de residências artísticas efetuadas por três atrizes portuguesas e uma brasileira, em Beja, e uma uruguaia, no Uruguai.