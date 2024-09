A terceira edição do evento, que decorre, este ano, entre os dias 02 e 06 de outubro, na aldeia de Melo (distrito da Guarda), celebra a obra e a memória do escritor Vergílio Ferreira, autor de “Para Sempre”, com um programa “vasto e eclético, criado a partir do seu legado literário, e que propõe uma viagem pelos lugares e pelas histórias que eles encerram”, revelou hoje a Câmara de Gouveia, em nota enviada à agência Lusa.

As atividades do festival incluem a inauguração oficial da Casa Vergílio Ferreira - Para Sempre e a entrega do Prémio Literário Vergílio Ferreira 2024.

Com este novo espaço, “enquanto polo dinamizador e centro do roteiro literário vergiliano”, bem como com o próprio festival, “o município de Gouveia irá criar uma ‘marca’ que transformará a aldeia de Melo, terra natal de Vergílio Ferreira, e a sua paisagem envolvente num ‘lugar literário’ de excelência, colocando-a nos caminhos do turismo literário e cultural nacional e internacional”, sustenta.

O “Em Nome da Terra” conta com a participação de ilustradores, atores, músicos e contadores de histórias, assim como dos escritores Lídia Jorge, Valter Hugo Mãe, Gonçalo M. Tavares, Teolinda Gersão, Adélia Carvalho, Afonso Cruz, Álvaro Laborinho Lúcio, José Gardeazabal, Lúcia Vicente, Luís Osorio, Madalena Sá-Fernandes, Maíra Zenun, Maria Francisca Gama, Nuno Caravela, Olinda Beja, Raquel Patriarca, Renato Filipe Cardoso, Ricardo Fonseca Mota, Rui Couceiro e Vânia Calado.

O festival literário contempla ainda diversas atividades nas áreas da leitura, escrita, ilustração, banda desenhada e formação para professores, havendo também lugar para exposições e ‘workshops’.

Paralelamente ao evento, haverá um programa dirigido ao público juvenil, que inclui conversas com os escritores e oficinas de ilustração com Henrique Cayatte, entre outras iniciativas alargadas a todas as faixas etárias, como um concerto de Teresa Salgueiro, no dia 05 de outubro, inspirado na obra de José Saramago “Jangada de Pedra”.

A iniciativa, com edição anual, “pretende convocar os leitores para aceitarem propostas que, partindo da palavra”, incluem conversas com escritores e horas do conto, entre outras atividades, sublinha o município de Gouveia.