"Se calhar não estávamos a conseguir ter a voz que queríamos para o festival, porque Lisboa tem muitos festivais de cinema. Em jeito de caricatura poder-se-ia dizer que há quase um festival de cinema por semana em Lisboa. E estávamos com alguma dificuldade em fazer passar a mensagem do ponto de vista da pertinência que achamos que o festival tem", afirmou um dos responsáveis do MUVI, Pedro Barros, à agência Lusa.

A quinta edição do MUVI - Festival Internacional de Música no Cinema começa no próximo dia 21 com mais de 80 filmes a serem exibidos no Fórum Municipal Romeu Correia, em Almada, com o município a fornecer apoio logístico e financeiro.

O festival muda-se para Almada depois de ter decorrido nos anos anteriores no cinema São Jorge, em Lisboa. Foi lá que a organização fez uma edição de despedida, não competitiva, em novembro passado, e alguns dos filmes aí exibidos transitam agora para a programação de Almada.

Pedro Barros considera que, depois de Lisboa, Almada é "o concelho que tem mais e melhor produção cultural", elogiando "um envolvimento bastante interessante" em relação à música, que permitirá ao festival fazer-se ouvir.

A abertura do MUVI faz essa ligação direta ao contexto cultural de Almada, com a exibição do documentário "Na margem: uma história do rock", de Rui Berton, produzido por João Tempera e Davide Pinheiro, que remete para a exposição sobre a cena rock de Almada que está patente no Museu da Cidade.

Mantêm-se as seis secções competitivas dedicadas a curtas-metragens, longas-metragens e vídeos musicais tanto portugueses como estrangeiros.

Destaque para a competição de 'longas' portuguesas, em que estão presentes o filme de abertura e também "Ainda tenho um sonho ou dois - A história dos Pop Dell'Arte", de Nuno Galopim e Nuno Duarte, "Heavy Metal Portugal - O documentário", de João Mendes, "Milita", que resulta de um concerto dos Blasted Mechanism, "NU", o novo álbum-filme dos First Breath After Coma, "Farewell", de Ricardo Couto e Rui Portulez, "Os cantadores de Paris", de Tiago Pereira, "Barulho, Eclipse", de Ico Costa, e "Uma espécie de punk", de Rui Portulez.

A competição de curtas-metragens portuguesas apresenta "Barreiro Rock City - Um guia por Nick Suave", de Bruno Martins e Leonor Loureiro, "O stradivarius português", de Rafael Abalada Matos, e "Tanque", de Fábio Poco e Sérgio Salgueiro.

Sessenta vídeos musicais portugueses e estrangeiros foram selecionados também para a competição. Do lado nacional estão presentes obras de nomes como Carlão, Aline Frazão, Dino D'Santiago, x-Wife, Sam the Kid, Selma Uamusse, The Legendary Tigerman e Stereossauro.