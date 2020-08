Depois de o evento deste ano ter sido cancelado devido à pandemia de covid-19, o Neopop volta em 2021 a Viana do Castelo, agradecendo, em comunicado, aos fãs que decidiram manter o bilhete de um ano para o outro, sem pedir o reembolso.

A lista dos primeiros 20 nomes é completada com 999999999 (‘live’), ARTBAT, Adiel, Anastasia Kristensen, Cobblestone Jazz (‘live’), DJ Nobu, Dax J, Dr. Rubinstein, FJAAK (‘live’), Hessle Audio, Honey Dijon, Héctor Oaks, Loco Dice, Modeselektor (live), Paco Osuna, Richie Hawtin e The Blessed Madonna.

“Muitos foram os fãs do Neopop que descartaram a possibilidade de reembolso e mantiveram os seus bilhetes para o próximo ano. É por isso com um espírito de profunda gratidão que a organização revela agora parte do cartaz, na esperança de podermos todos festejar a dobrar em 2021”, pode ler-se no texto da organização.

O cancelamento da edição deste ano do Neopop foi anunciado em maio pela organização, que já tinha apontado para agosto do próximo ano a realização do 15.º festival.

Em comunicado, na altura, a organização, que já no ano passado assumiu como lema "Keeping Techno Safe", referia que "a prioridade é proteger a sua audiência e garantir que em 2021 o festival regresse mais forte do que nunca, com uma edição que se espera histórica".