O SBSR volta a acontecer na Herdade do Cabeço da Flauta, perto da Praia do Meco, no distrito de Setúbal, com o recinto aberto a partir das 16:00 e os concertos a dividirem-se entre três palcos.

Os vencedores do festival Eurovisão da Canção em 2021, com o tema “Zitti e Buoni”, são os cabeça de cartaz de hoje, e um dos nomes mais pedidos pelo público para o festival, de acordo com o promotor Luís Montez, da Música do Coração.

Participantes no programa “X Factor” italiano, os Måneskin editaram o primeiro álbum, “Il Ballo della Vita”.

Nomeados para prémios Grammy, BRIT, NME e Kerrang, adquiriram dimensão mundial com o disco “Teatro d’Ira, Vol. 1” e com a vitória no Festival Eurovisão da Canção, com o tema “Zitti e buoni”.

O álbum mais recente da banda, “Rush”, foi editado no início do ano passado.

Hoje, além dos Måneskin atuam também no palco principal do festival Alice Merton, Tom Morello, Royal Blood e a DJ Nina Kraviz.

Os outros dois palcos vão acolher as atuações dos Capitão Fausto, do ex-Arcade Fire Will Butler com a banda Sister Squares, de Marc Rebillet, de New Max, de Anna Prior e de Victoria.

Para chegar ao festival, a organização recomenda o uso de transportes públicos.

“O ideal é ir de comboio até Coina e depois há um autocarro que para à porta”, recordou Luís Montez, lembrando que a viagem de comboio está incluída nas áreas abrangidas pelo passe Navegante.

Além disso, à porta do recinto há um ponto de TVDE e “uma área de estacionamento incrível, uma obra notável da Câmara Municipal de Sesimbra, que vai estar iluminada e com arrumadores”.

Ao lado do recinto há uma zona de campismo, gratuita para os portadores de passe de três dias, que abriu na quinta-feira e encerra às 17:00 de domingo.

“Quem não comprou passe e não queira ir para casa [depois dos concertos] pode comprar uma noite no campismo”, disse Luís Montez.

Entre hoje e sábado, a organização tem autocarros gratuitos para a praia do Meco, entre as 10:00 e as 19:00.

Mais informações sobre a 28.ª edição do SBSR podem ser consultadas no ‘site’ oficial do festival em www.superbocksuperrock.pt.