O Tanto Mar foi “bem acolhido” quer “pelas pessoas que frequentam estas atividades”, quer “pelas comunidades de países falantes de português que existem” no concelho de Loulé, e o apoio do município permitiu “avançar para esta edição” e “pensar já na próxima”, referiu.

Além da característica de provirem de países que falam português, os participantes no Tanto Mar têm também a particularidade de já terem colaborado previamente com as pessoas que estão na organização do festival, como é o caso dos grupos de Cabo Verde, Angola e Brasil que vão atuar nesta edição.

“É o fim e princípio de um ciclo, o que queremos fazer em março é a apresentação pública de espetáculos que, de uma forma ou de outra, tivemos relação com as pessoas que apresentam esses espetáculos, seja através de formações, de coproduções, etc.”, justificou o diretor.

João de Mello Alvim deu o exemplo da cabo-verdiana Companhia de Dança Raiz de Polon, que disse ter “um currículo fabuloso” e com a qual a Folha de Medronho “já trabalhou em formação, num festival no Brasil”, ou o grupo angolano de teatro Enigma, de Luanda, com quem o diretor do Tanto Mar esteve pela “primeira vez no ano assado”.

O festival arranca a 04 de março, no Café Calcinha, em Loulé, com uma conversa pública que contará com os grupos participantes, autarquia e direção do Tanto Mar.

No dia 05, será a vez de a Companhia de Dança Raiz de Polon subir ao palco do Cineteatro Louletano para apresentar o espetáculo “Duas Sem Três” e, no dia 06, subirá à cena da sala da cidade algarvia o grupo de Teatro Enigma, com o espetáculo “Casados e Cansados”.

O grupo brasileiro VilaVox, de Salvador da Baía, apresentará “Medeia Negra”, no Cineteatro Louletano, no dia 07, o último do festival, que encerrará com uma ‘jam session’, pelas 23:00, no Bar Old Town.