“Grand Tour” soma 11 nomeações para os Sophia, em categorias como Melhor Filme, Realização, Argumento Original e Direção de Fotografia, além de Crista Alfaiate, Gonçalo Waddington e Cláudio Silva serem candidatos nas categorias de representação.

Miguel Gomes venceu o prémio de melhor realização em 2024 no Festival de Cannes (França), com um filme que concentra em si a história de uma grande viagem pelo Oriente — Vietname, Filipinas, Japão, entre outros países — e com duas personagens inspiradas num livro do escritor Somerset Maugham.

Gonçalo Waddington interpreta Edward, um funcionário público do império britânico que, em 1918, embarca numa viagem solitária pela Ásia, depois de ter fugido da noiva Molly, no dia em que ela chega para o casamento. Molly (a atriz Crista Alfaiate), persistente, segue o rasto do noivo em fuga através deste périplo asiático.

O filme foi o candidato de Portugal a uma nomeação para os Óscares (EUA) e para os Goya (Espanha) e também está a concurso para o Prémio Grande Otelo do Cinema Brasileiro.

Nos prémios Sophia, entre os filmes mais nomeados estão ainda “O pior homem de Londres”, de Rodrigo Areias, e “Revolução (sem) sangue”, de Rui Pedro Sousa, ambos em dez categorias.

No Sophia de Melhor Realização figuram João Salaviza e Renée Nader Messora (“A Flor do Buriti”), Miguel Gomes, Paulo Abreu (“Ubu”) e Rodrigo Areias (“O Pior Homem de Londres”).

Para o prémio de Melhor Filme são candidatos “A Flor do Buriti”, “Grand Tour”, “O Teu Rosto Será o Último”, de Luís Filipe Rocha, e “Revolução (sem) sangue”.

Na representação, para Melhor Atriz Principal estão nomeadas Anabela Moreira (“A Semente do Mal”), Crista Alfaiate, Rita Cabaço (“O Vento Assobiando nas Gruas”) e Sandra Faleiro (“Estamos no Ar”).

Pelo Sophia de Melhor Ator Principal competem Albano Jerónimo (“O Pior Homem de Londres”), Gonçalo Waddington, João Pedro Vaz (“Os Papéis do Inglês”) e Rafael Morais (“Um Café e um Par de Sapatos Novos”).

Na categoria de Melhor Série ou Telefilme estão presentes quatro produções estreadas na RTP: “Irreversível”, de e realizada por Bruno Gascon, “Matilha”, de Edgar Medina e realizada por João Maia, “O Americano”, de Bruno Vieira Amaral, Ana Pinhão Moura e Ivo M. Ferreira, que realizou, e “Sempre”, realizada por Manuel Pureza, que coescreveu com David Neto, Luís Filipe Borges e Luís Lobão.

A lista completa de nomeados, em todas a categorias, que abrange curtas e longas-metragens, argumento original e adaptado, montagem, som ou guarda-roupa, estará disponível no ‘site’ da Academia Portuguesa de cinema.

O Prémio Sophia Carreira deste ano será para Paulo Branco, 74 anos, possivelmente o mais internacional dos produtores portugueses de cinema, e que é “parte incontornável da história do cinema europeu das últimas décadas”, sustenta a Academia Portuguesa de Cinema.

Na apresentação de hoje dos nomeados, em Lisboa, a Academia Portuguesa de Cinema entregou à realizadora e montadora franco-portuguesa Monique Rutler, de 84 anos, o prémio Bárbara Virgínia, anunciado em dezembro passado.

A Academia Portuguesa de Cinema aproveitou ainda a sessão para entregar o Prémio Arte & Técnica aos cineclubes ABC Cine-Clube de Lisboa, que cumpre 75 anos, e Cineclube do Porto, que celebra 80 anos, o prémio de Melhor Filme Europeu a “Zona de Interesse”, de Jonathan Glazer, de Melhor Trailer a “A Semente do Mal”, de Gabriel Abrantes, e de Melhor Cartaz do filme “A Flor do Buriti”.

A 14.ª edição dos Prémios Sophia está marcada para 27 de abril, no Casino Estoril, Cascais, sob o tema “Cinema é paixão”.