Fora de competição serão exibidos, entre outros, "Roma", de Alfonso Cuarón, Leão de Ouro 2018, em Veneza, "Suspiria", de Luca Guadagnino, "The house that Jack built", de Lars von Trier, "At Eternity’s Gate", de Julian Schnabel, “Loro 1” e “Loro 2”, de Paolo Sorrentino, e “Shoplifters”, de Kore-eda Hirokazu (Palma de Ouro no Festival de Cannes)

O realizador João Botelho, “um cineasta absolutamente fundamental do cinema português", nas palavras do diretor do LEFFEST, o produtor Paulo Branco, é o grande homenageado desta edição, com “a mais completa retrospetiva da sua obra até à data", a primeira em Portugal.

A sessão de “Os Irmãos Sisters”, protagonizado por John C.Riley e Joaquin Phoenix, contará com a presença do realizador.

As sessões especiais incluem, entre outros, “Caminhos magnéticos”, de Edgar Pêra, e “Ainda tenho um sonho ou dois – a história dos Pop Dell’Arte”, de Nuno Galopim e Nuno Duarte, “Works in Progress”, de Mathieu Amalric, e “Piazzolla, los años del tiburón”, de Daniel Rosenfeld.

A programação inclui também retrospetivas das obras do realizador britânico Mike Leigh, do norte-americano Paul Scharader, do italiano Mario Martone e do cazaque Darezhan Omirbayev.

Haverá ainda três temas que atravessam o festival: o realizador norte-americano David Lynch, de quem será revisitado o trabalho em várias disciplinas artísticas, e dois ciclos temáticos sobre neoliberalismo, novos fascismos e utopia.

O LEFFEST decorre no Cinema Monumental, no Espaço Nimas e no Teatro Nacional D.Maria II, em Lisboa, no Centro Cultural Olga Cadaval e no MU.SA – Museu das Artes de Sintra, em Sintra, e no Palácio Nacional Jardins de Queluz.