“Pássaros de Verão”, dirigido por Cristina Gallego e Ciro Guerra, venceu os prémios de melhor longa-metragem, música original e atriz, este último pelo trabalho de Carmina Martinez.

O filme mais galardoado da cerimónia da 5.ª edição dos prémios Fénix, que teve lugar na Cidade do México, foi o argentino “Zama”, de Lucrecia Martel, que narra a espera de um funcionário da Coroa espanhola que anseia por notícias do rei para que seja retirado do posto de fronteira para o qual foi destacado.

“Zama” conquistou as distinções para melhor direção artística, fotografia de ficção, som e edição.

Como melhor diretor foi reconhecido o cineasta paraguaio Marcelo Martinessi com a sua primeira longa-metragem, “Os Heróis”.

O argentino Lorenzo Ferro ganhou o prémio para o melhor desempenho masculino pela participação no filme “O Anjo”.