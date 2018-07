"NU" é o título do sucessor de "Drifter" (2016) e vai surgir com novidades no som característico da banda de Leiria, disse à agência Lusa o músico Roberto Caetano.

"Vai ser um bocadinho diferente. Temos dois ou três elementos que não tínhamos nos álbuns anteriores e em que estamos a apostar muito, como um coro gospel e algumas sonoridades mais étnicas", avança, prometendo que estão garantidas as "viagens introspetivas" dos discos anteriores, surgidas da junção do rock e eletrónica para criar "paisagens sonoras".

“’NU' é uma fusão entre o que sempre fizemos e a nossa vontade de explorar", sublinha.

O terceiro disco demorou mais do que o previsto a criar e resulta de uma alteração profunda do processo criativo da banda. As novas composições nasceram a partir do piano e voz.

"A construção depois nasce daí, é uma coisa muito mais despida e visceral - e daí o nome do álbum. É o contrário do que fizemos nos dois primeiros, em que tentámos criar bandas sonoras e depois pusemos a letra e a melodia da voz. Custou-nos mas está a dar-nos grande prazer", assume Roberto Caetano, que atribui a mudança à "maturidade criativa" do grupo.