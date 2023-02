O foco do último episódio do podcast Acho Que Vais Gostar Disto recaiu em "Fleishman em Apuros", um original FX, que em Portugal está disponível no Disney+. É um mergulho direto no divórcio e que expõe a rapidez com que julgamos os outros e nos esquecemos que somos apenas seres imperfeitos a tentar fazer o melhor possível.

A série tem por base o romance homólogo da jornalista americana Taffy Brodesser-Akner - que a própria adaptou para a televisão - e conta a história do divórcio de Toby (Jesse Eisenberg) e Rachel (Claire Danes) após 15 anos de casamento. A ajudar Toby neste processo e a completar o elenco estão os amigos de faculdade Libby (Lizzy Caplan) e Seth (Adam Brody, que volta a ser Seth depois de "O.C - Na Terra dos Ricos"). Ainda não subscreveste o nosso podcast? Estamos no Spotify, na Apple Podcasts e no Google Podcasts. Ao subscreveres garantes que não voltas a perder os próximos episódios e novidades! ;) E já que aqui estamos, fazemos também um pequeno pedido: deixa críticas e reviews nas plataformas. Nós agradecemos e todo o feedback é bem-vindo! Ao longo da temporada - já completa e disponível -, a sua jornada mostra-nos como uma experiência tão marcante como um divórcio nos obriga a confrontar as nossas escolhas e a fazer sentido de tudo o nos rodeia: amizades, objetivos, ambições, trabalho, propósito de vida. A par, "Fleishman em Apuros", como salienta esta crítica, faz pouco e troça dos absurdos dos mais privilegiados, mas também sabe mostrar que as dolorosas experiências de bater no fundo por amor, de alguém se sentir perdido e incapaz de comunicar, são universais a qualquer casal. E, não menos importante, lembra que há sempre duas versões numa história a dois. Recomendações e outros temas em destaque no episódio: "Babylon" (Cinema)

25 anos do "O Grande Lebowski"

5.ª Temporada de "F1: Drive to Survive" (Netflix)

3.ª Temporada de "Outer Banks" (Netflix)

IMFF (In My F***ing Feelings) de X-Tense (Música)

"Cavalos de Corrida" (Série portuguesa da RTP 1) Ouve este episódio do podcast no Spotify, na Apple Podcasts ou na Google Podcasts. Porque o seu tempo é precioso. Subscreva a newsletter do SAPO 24. Subscrever Já subscrevi Porque as notícias não escolhem hora. Ative as notificações do SAPO 24. Subscrever Saiba sempre do que se fala. Siga o SAPO 24 nas redes sociais. Use a #SAPO24 nas suas publicações. Instagram