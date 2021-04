Após o período de confinamento, a Casa da Arquitetura anunciou que retomará as suas atividades com a exposição “Arquigrafias. Guido Guidi e Álvaro Siza”, que tem curadoria de Paula Pinto e Joaquim Moreno.

Os curadores selecionaram oito projetos situados em Lisboa, Porto e Matosinhos, que estarão representados através de 97 imagens de Guido Guidi.

“Arquigrafias” oferece assim um “diálogo entre a obra fotográfica de Guido Guidi (Cesena, 1941) e a obra arquitetónica de Álvaro Siza (Matosinhos, 1933) e constitui um encontro singular entre duas figuras ímpares nos seus respetivos campos de trabalho”, refere a Casa da Arquitetura, em comunicado.

A 08 de maio, será inaugurada a exposição “Radar Veneza: Arquitetos Portugueses na Bienal de 1975-2021″.

A mostra propõe uma viagem reflexiva sobre a participação portuguesa ao longo dos 46 anos de representação nacional em Veneza, desde 1975 até à atualidade.

Com curadoria de Joaquim Moreno e Alexandra Areia, a próxima exposição da Casa da Arquitetura ficará patente na Nave Central até 10 de outubro, de acordo com a informação hoje disponibilizada.

A Direção-Geral das Artes depositou na Casa da Arquitetura o acervo das representações portuguesas na Bienal de Arquitetura de Veneza e é sobre esse espólio que a exposição é trabalhada, reunindo projetos de “alguns dos nomes mais considerados” na arquitetura portuguesa, esclarece a instituição.

A exposição “Radar Veneza” contará com um programa paralelo no âmbito do qual será também lançado o catálogo homónimo, com ensaios de Joaquim Moreno, Alexandra Areia e Léa-Catherine Szacka (arquiteta, crítica e especialista na Bienal de Veneza).

Trata-se de um volume de 336 páginas, com 31 entrevistas transcritas aos protagonistas das participações portuguesas na Bienal entre 1975 e 2021.

O catálogo “Radar Veneza: Arquitetos Portugueses na Bienal 1975-2021? é uma edição Colophon, coeditada e produzida pela Casa da Arquitectura e coeditada pela Direção-Geral das Artes.

A Casa da Arquitetura, criada em 2007 em Matosinhos, é uma entidade sem fins lucrativos visa a divulgação nacional e internacional da arquitetura junto da sociedade.