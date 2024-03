Em comunicado, a organização esclarece hoje que no ano em que o cinema chinês “se estreia em força”, o festival é novamente ganho pelo cinema japonês, com o “From the End of the World”, de Faz I Kiriya, a vencer o prémio de melhor filme.

A 44.ª edição do Fantasporto – Festival Internacional de Cinema do Porto arrancou a 01 de março no Batalha Centro de Cinema e decorre até domingo.

Simultaneamente, o prémio de melhor filme da Semana dos Realizadores foi atribuído a “Bucky F*cking Dent”, do norte-americano David Duchovny e o prémio especial do júri foi entregue à longa-metragem japonesa “Shadow of Fire”, de Shinya Tsukamoto.

Na secção Orient Express, que este ano contava com 21 filmes em competição, o vencedor foi o “Creation of the Gods I: Kingdom of Storms”, do chinês Wuershan.

O prémio especial do júri foi atribuído a “The Floor Plan”, de Junichi Ishikawa, tendo também sido atribuída uma menção especial ao japonês Hideo Nakata, pelo “The Forbidden Play”.

No cinema português, o grande prémio foi entregue à co-produção “Departures”, de Vasco Viana.

Já o prémio das escolas, no qual participaram nove instituições, foi atribuído a “Esqueci-me que tinha medo”, de Diogo Bento, estudante da Universidade Lusófona de Lisboa.

Na edição deste ano do Fantasporto foram exibidos cerca de 97 filmes de diferentes países como o Japão, Argentina, Brasil, Coreia do Sul, China, Filipinas, Irão, México, India, Estados Unidos da América (EUA), Estónia, Hungria, Canadá e Casaquistão, mas também Espanha e França.

A organização indica ainda que os cerca de 220 convidados estrangeiros e nacionais vão marcar presença na sessão de encerramento do festival que decorre hoje a partir das 21:00.

No domingo, a partir das 15:00, serão exibidos os oito filmes premiados pelos júris nas secções Cinema Fantástico, Semana dos Realizadores, Orient Express, Cinema Português e Escolas de Cinema.