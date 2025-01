“No mês de fevereiro decorre mais um período obrigatório da declaração de existências de galinhas poedeiras”, lê-se numa nota da DGAV.

Os criadores têm de declarar os efetivos que possuíam à data de 01 de fevereiro. Em setembro já tinha decorrido um período obrigatório para declarar estes animais.

A declaração deverá ser efetuada através do ‘site’ ou em qualquer Serviço de Alimentação e Veterinária Regionais. Estão isentos os estabelecimentos com menos de 350 aves ou de criação de galinhas poedeiras reprodutoras. A DGAV é um serviço central da administração direta do Estado, com autonomia administrativa