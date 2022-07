A banda inglesa, autora do sucesso ‘Heat Waves’, cancelou os concertos no Mad Cool, em Madrid, e no NOS Alive, em Oeiras, devido a problemas de saúde do vocalista. Os Glass Animals atuavam esta quinta-feira no Passeio Marítimo de Algés.

Problemas vocais obrigam ao cancelamento, por recomendação médica, dos concertos dos Glass Animals previstos para esta semana. "Custa-me muito dizer que temos de cancelar os nossos concertos amanhã e no dia seguinte em Madrid [Mad Cool] e Lisboa [NOS Alive]. Detesto cancelar concertos, mas as minhas cordas vocais já viram melhores dias", lamentou o vocalista Dave Bayley. Recorde-se que este é o segundo cancelamento de peso no espaço de uma semana. O rapper britânico Stormzy, que deveria atuar no palco NOS dia 8 de julho, cancelou "por motivos alheios à organização". Numa nota publicada no Instagram do NOS Alive, o festival promete estar a trabalhar para "confirmar novos nomes para o cartaz". O festival cumprirá a 14.º edição entre quarta-feira e sábado. Metallica, The Strokes, Da Weasel, Florence + The Machine, Imagine Dragons, Two Door Cinema Club, Stromae, Alt-J são alguns dos nomes que irão passar pelo festival e já só há bilhetes disponíveis para quarta e quinta-feira. Para ler também: O guia essencial do NOS Alive: Transportes, bilhetes, recinto e as nossas sugestões