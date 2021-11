Alguém te enviou esta newsletter? Podes subscrevê-la aqui.

Se precisávamos muito de um reboot de "Gossip Girl"? Não. Se ainda assim o João Dinis, a Mariana Santos e o Miguel Magalhães viram os episódios que saíram da nova temporada com o máximo de atenção para poderem comentar todos os detalhes no novo episódio do podcast? Obviamente.

Este é um dos poucos temas que une as três vozes do Acho Que Vais Gostar Disto. Gerações e gostos à parte, ninguém fica indiferente ao ouvir "XOXO, Gossip Girl", mas, como dizem os ditados da internet, é sempre difícil voltar a um lugar onde já se foi feliz, e este regresso a Upper East Side não foi diferente.

A série original estreou em 2007 e, ao longo de 6 temporadas, encantou os espectadores com várias peripécias que giravam à volta de adolescentes ricos e de um misterioso blog que os assombrava e denunciava todos os seus movimentos. Dramas da idade, intrigas e esquemas maquiavélicos fizeram com que nos apaixonássemos por personagens como Chuck Bass, Blair Waldorf e Serena van der Woodsen e pela misteriosa Gossip Girl.

Desta vez, a abordagem é um bocadinho diferente. Ainda que os cenários que servem de pano de fundo sejam praticamente iguais, a rivalidade é entre duas irmãs e a Gossip Girl é... Bem, não vamos dar spoiler aqui, mas se ouvires o episódio vais saber que desde início que este mistério foi desvendado. Com maior diversidade e personagens mais woke, será que esta escolhas foram as certas?

