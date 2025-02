Em comunicado, o Turismo Portugal avançou que os eventos que cumpram os critérios de elegibilidade serão distinguidos como "Festival Acessível" e podem candidatar-se ao Prémio “Festival + Acessível”, o qual se materializa num apoio financeiro destinado a melhorar as condições de acessibilidade.

As candidaturas ao programa devem ser submetidas até três meses antes do início do festival, e a lista oficial dos "Festivais Acessíveis" é divulgada nos canais do Turismo de Portugal e do Instituto Nacional para a Reabilitação.

Podem candidatar-se ao Programa entidades públicas ou privadas, desde que os festivais tenham uma periodicidade regular ou previsão de continuidade e garantam condições de acessibilidade adequadas.

O programa foi criado pelo Turismo de Portugal em 2022 numa parceria com o Instituto Nacional para a Reabilitação com o intuito de promover uma oferta turística e cultural acessível e diversificada.

A iniciativa abrange eventos nas áreas das artes de rua, artes performativas, cinema, literatura, dança, música e teatro, e pretende contribuir para a dinamização das economias locais e para a captação de turistas nacionais e internacionais ao longo de todo o ano.

"Através desta iniciativa, o Turismo de Portugal reafirma o compromisso de tornar a cultura e o turismo mais acessíveis, garantindo que todos, sem exceção, possam usufruir da riqueza cultural do país em condições de igualdade”, afirmou o presidente do Turismo de Portugal, Carlos Abade, em comunicado.