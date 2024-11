As minúcias da língua já foram exploradas em vídeos do Porta dos Fundos, entrevistas que se tornaram virais e também um espetáculo com Ricardo Araujo Pereira: 'Um Português e um Brasileiro Entram Num Bar'. Agora Gregório vai mais longe e debruça-se, sozinho no palco, sobre as infinitas possibilidades da língua - não somente portuguesa, mas da linguagem em geral.

"Afinal a palavra é uma fonte inesgotável de humor, desde os primórdios. No Princípio era o Verbo, disse Deus. E logo em seguida vieram os erros de concordância. O mesmo Deus disse: Faça-se a Luz. Mas disse para quem? E porquê? Disse porque a palavra inaugura um mundo. Daí o termo o Céu da Língua: foi a língua, afinal, que nos pariu. Nos pariu como povo, mas também como humanidade", refere a organização em comunicado.

O espetáculo 'O Céu da Língua' mistura Stand Up Comedy com poesia falada e a dramaturgia. Será Stand up poetry? Linguistic comedy? O público é que escolhe. Gregório define-a como: Comédia Poética.

Dirigido pela atriz Luciana Paes, Gregório descobre o poder da fala e lembra que o homem, nada mais é do que um macaco que fala - e todas as outras diferenças derivam disso. Para entendermos a humanidade: vamos começar do princípio: o Verbo.

O Céu da Língua vai estar em palco de 14 de novembro a 1 de dezembro no Teatro Aberto, em Lisboa, e dias 1 e 2 de dezembro no Teatro Sá da Bandeira, no Porto. Dura cerca de 80 minutos.

Recorde-se que Gregório Duvivier é ator, escritor e roteirista e um dos sócios-fundadores do Porta dos Fundos.

Iniciou os seus estudos de teatro aos 9 anos no Tablado, no Rio de Janeiro. Formou o espetáculo 'Z.É. – Zenas Emprovisadas' e saiu em tour com as peças 'Uma noite na lua', 'Portátil' e, em 2019, estreou a sua mais recente peça 'Sísifo'.

Na televisão, atuou em 'Junto e misturado' (Globo), 'O fantástico mundo de Gregório' (Multishow), da qual também foi roteirista, 'Portátil' (Comedy Central), nomeada para o Emmy Internacional 2017, entre outras séries.

No cinema, fez parte do elenco de 'Apenas o fim' (2008), '5x Favela – Agora por nós mesmos' (2010), 'Eu não faço a menor ideia do que eu tô fazendo com a minha vida' (2012), 'Vai que dá certo' (2013) e outros.

É autor dos livros 'A partir de amanhã eu juro que a vida vai ser agora', 'Ligue os pontos – poemas de amor e big bang', 'Put Some Farofa', 'Percatempos – Tudo que faço quando não sei o que fazer', 'Caviar é uma ova', 'Sísifo: ensaio sobre a repetição em sessenta saltos' e o mais recente 'Sonetos de amor e sacanagem'. É ainda colunista da Folha de S. Paulo. Em 2017, estreou o programa de opinião e humor político 'Greg News com Gregório Duvivier', na HBO, que teve sete temporadas.

Os bilhetes para os espetáculos no Porto e Lisboa estão à venda aqui. Custam cerca de 20 euros em Lisboa e entre 15 e 22 euros no Porto.