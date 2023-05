O episódio desta semana do podcast Acho Que Vais Gostar Disto tem como tema principal o filme "Guardiões da Galáxia Vol. 3", que estreou esta quinta-feira nas salas nacionais e que conta no elenco com a portuguesa Daniela Melchior (interpreta Ura, uma nova personagem criada especificamente para ela).

O filme da Marvel Studios é especial não só porque marca o último projeto do realizador James Gunn antes de ir liderar a concorrente DC Studios (apesar de o próprio considerar que a dita "rivalidade" entre ambas é manifestamente exagerada) como encerra uma trilogia muito acarinhada pelos fãs destes super-heróis.

Pequena nota: para todos aqueles que estão a pensar em ir ao cinema, alguns detalhes deste capítulo final podem ser um pouco confusos. É por isso que recomendamos que vejam "Vingadores: Endgame" e o especial de Natal destes Guardiões no Disney+ para refrescar a memória. Just in case.

Sinopse oficial: O adorado grupo de desajustados está a adaptar-se à vida em Knowhere, mas não vai demorar muito até que as suas vidas sejam reviradas pelo passado turbulento de Rocket. Peter Quill, ainda a recuperar da perda de Gamora, tem de reunir a sua equipa numa missão perigosa para salvar a vida de Rocket - uma missão que, se não for concluída com sucesso, pode levar ao fim dos Guardiões como os conhecemos.

Curiosidades:

James Gunn revelou esta quinta-feira um clip com as imagens teste de Rocket em bebé.

O guaxinim que inspirou o visual de Rocket vivia em Portugal e chamava-se Oreo (morreu aos 9 anos de idade).

Na parte das nossas recomendações, guardámos umas palavrinhas para falar sobre o filme "Aftersun" (disponível na Filmin) e das séries "Rainha Carlota: Uma História Bridgerton" e "Citadel" (Prime Video).