Guia Essencial para o Primavera Sound 2023

Infelizmente, o guia que vos apresentamos não vai resolver a maior parte destes desafios. Mas, no que diz respeito ao foro musical, o objetivo é dar algum contexto sobre os principais artistas que vão passar pelo festival e sugerir outros que possam estar a passar debaixo do radar. É impossível falar de todos, por isso, se houver algum que não referimos e considerem que vale mesmo a pena, as recomendações são bem-vindas.

Horários Completos aqui

Os cabeças de cartaz

Kendrick Lamar (Dia 7 de junho)

O rapper norte-americano vem a Portugal pela terceira vez apresentar o seu último álbum “Mr. Morale & The Big Steppers”. Quem o viu em 2016 no Super Bock Super Rock, poucos dias depois de Portugal se ter sagrado campeão europeu, vai recordar um concerto memorável a todos os níveis. É o principal nome do festival e esperam-se muitos hits quando começar tocar no palco Porto às 00h20, logo no primeiro dia.



Rosalía (Dia 8 de junho)

A artista espanhola regressa a Portugal poucos meses depois de ter trazido a sua “Motomamí Tour” a Lisboa e Braga. O espetáculo não deverá ser muito diferente, mas Rosalía traz a vibe certa e um conjunto de músicas que, inevitavelmente, já ouvimos e vamos querer cantarolar. A única novidade poderá ser a música “Beso”, com o seu agora noivo, Rauw Alejandro. O concerto começa às 00h40 no Palco Porto.



Pet Shop Boys (Dia 9 de junho)

A banda inglesa já vendeu mais de 100 milhões de discos desde que foi formada em 1981. Em 2023, lançaram um novo EP chamado “Lost” com 5 músicas novas, mas espera-se que o concerto seja marcado pelas canções que lhes trouxeram sucesso como “West End Girls”, “It’s a Sin” e “Always On My Mind”. Começam a tocar no Palco Porto às 22h00, no terceiro dia do festival.



Blur (Dia 10 de junho)

A última vez que a banda esteve em Portugal foi em 2015. Desde então, o frontman Damon Albarn passou mais tempo a produzir música com os seus Gorillaz e não tanto a pensar num novo novo projeto para a banda que nos anos 90 se tornou numa das referências do Brit-Pop juntamente com os Oasis. Contudo, em 2023, temos novo álbum, que vai ser lançado em julho e já deverá ter algum destaque na setlist juntamente com clássicos como “Song 2” e “Girls and Boys”. Os Blur tocam às 00h50, no último dia do festival.



As segundas coisas mais importantes de cada dia



Baby Keem - Vem apresentar o seu álbum “The Melodic Blue” e deve ainda dar um pezinho ou dois no concerto do seu primo, Kendrick Lamar. Às 22h00, no Palco Porto, no primeiro dia do festival.

Vem apresentar o seu álbum “The Melodic Blue” e deve ainda dar um pezinho ou dois no concerto do seu primo, Kendrick Lamar. Às 22h00, no Palco Porto, no primeiro dia do festival. Fred again… - O produtor britânico tornou-se numa das referências da música eletrónica nos últimos 2-3 anos. Ao Primavera Sound, deverá trazer o álbum “Secret Life”, lançado em maio deste ano, bem como os singles que o colocaram na ribalta. Às 23h20 no Palco Vodafone, no segundo dia do festival.

O produtor britânico tornou-se numa das referências da música eletrónica nos últimos 2-3 anos. Ao Primavera Sound, deverá trazer o álbum “Secret Life”, lançado em maio deste ano, bem como os singles que o colocaram na ribalta. Às 23h20 no Palco Vodafone, no segundo dia do festival. My Morning Jacket - A celebrar 25 anos de carreira, a banda americana de indie rock vem a Portugal com o seu novo álbum “Circuital”, lançado no final de 2022. Apesar de tocarem ao mesmo tempo que Pusha T, deverão puxar uma fatia maior do público às 19h40 no Palco Porto.

A celebrar 25 anos de carreira, a banda americana de indie rock vem a Portugal com o seu novo álbum “Circuital”, lançado no final de 2022. Apesar de tocarem ao mesmo tempo que Pusha T, deverão puxar uma fatia maior do público às 19h40 no Palco Porto. Halsey - Será injusto considerar a norte-americana a segunda maior estrela do último dia do Primavera Sound? Em vez de New Order? Musicalmente talvez, mas o facto de se ter tornado numa das principais artistas pop no mundo inteiro (e contar com 32 milhões de seguidores no Instagram) deverá chamar muita gente ao Parque da Cidade. Às 22h00, no Palco Porto, no último dia do festival.

Bons para descobrir



The Comet is Coming - porque Jazz, Eletrónica e Rock podem funcionar em conjunto. Às 22h55 no 1º dia, no Palco Vodafone, enquanto esperamos por Kendrick Lamar.

porque Jazz, Eletrónica e Rock podem funcionar em conjunto. Às 22h55 no 1º dia, no Palco Vodafone, enquanto esperamos por Kendrick Lamar. Arlo Parks - a artista britânica ganhou o Mercury Prize em 2021 com o seu álbum de estreia “Collapsed in Sunbeams”. R&B-do-bom no dia 2 do festival, a partir das 19h40 no Palco Porto.

- a artista britânica ganhou o Mercury Prize em 2021 com o seu álbum de estreia “Collapsed in Sunbeams”. R&B-do-bom no dia 2 do festival, a partir das 19h40 no Palco Porto. NxWORRIES - Anderson .Paak tornou-se numa superestrela a título individual e com a dupla que fez com Bruno Mars em Silk Sonic. Agora, vem a Portugal com este projeto juntamente com o produtor Knxwledge. Às 20h50 no Palco Vodafone, no terceiro dia do Primavera Sound.

Anderson .Paak tornou-se numa superestrela a título individual e com a dupla que fez com Bruno Mars em Silk Sonic. Agora, vem a Portugal com este projeto juntamente com o produtor Knxwledge. Às 20h50 no Palco Vodafone, no terceiro dia do Primavera Sound. Central Cee - o rapper britânico vem fechar o Palco Porto no terceiro dia (às 01h20), com o álbum “23” e o EP “Split Decision”, lançado na passada sexta-feira.

Não merecem ser esquecidos