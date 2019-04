A única coisa sobre a qual o Guilherme pensa tanto (ou mais) do que na morte — ele, o homem que teme o infinito, inconformado com ausência que é fruto do seu ateísmo, mas que também acha a imortalidade irá chegar e que a vai falhar só por pouco — é na comédia.

Foi a comédia que em fevereiro de 2017 o tirou da frente dos computadores, o fez trocar a engenharia informática pelo palco e pelo blog, a full time. É lá que minimiza os medos. Em tour pelo país com o seu segundo solo, “Só de Passagem”, Guilherme Duarte diz que “isto sou eu quase a tentar convencer-me de que se a gente se rir valeu a pena”.

Foi nesta tour que foi confrontado pela primeira vez com pessoas a abandonar a sala do espetáculo devido a um piada. Aconteceu em Vila do Conde e em Guimarães. Esse é o mote para falar do humor propriamente dito, de storytelling e one liners, dos tempos e contratempos, das inseguranças e do treino, da necessidade de falhar e de praticar.

Afastado da Netflix há seis meses, para não se deixar influenciar pelos especiais, tem sido no Maxime Comedy Club, na Praça da Alegria, em Lisboa, que tem estado em contacto (e dado palco) a outros humoristas, dos maiores aos menos conhecidos do público.

Uma aventura que lhe permite assistir à evolução da cultura de humor em Portugal, um país onde, “apesar de tudo, há um bom clima para se fazer humor”. Mas há ainda caminho a fazer: “um comediante americano com um ano de carreira atua mais vezes do que um gajo com 20 anos cá. Se calhar, porque atua cinco vezes por noite todos os dias”. Por cá, “semana a semana já é muito”. É daí nasce este título, do bom e do mau que a Netflix traz a um país em que a cultura de comédia em bares ainda está a crescer e o humor a amadurecer.

Numa conversa sobre medos, humor e o país, fica ainda o desejo de um dia poder fazer um espetáculo para pessoas surdas, um projeto que tem há muito tempo na algibeira e que quer concretizar em breve.

O teu novo solo chama-se “Só de Passagem”. Assim que vi o cartaz lembrei-me de uma coisa que a minha avó me costuma dizer. Todos os natais ela dá um grande abraço aos netos e diz que não sabe se cá vai estar para o ano. Sempre que o faz ri-se, encolhe os ombros e diz: “mas também não faz mal, nós não somos daqui, estamos só de passagem”.

Lá está. Como estamos de passagem e isto é curto, às vezes muito curto, outras vezes menos curto, e rir acaba por ser das coisas que nós levamos mais. Aqueles risos com a família, com os amigos, esses bons momentos... Acredito que no fim da vida são esses momentos que ficam e não outras coisas com que perdemos tempo, 'picuinhices'. Não levamos porque, no meu entender, não vamos para lado nenhum. Mas acho que é isso, como estamos só de passagem é aproveitar para rir e passar bons momentos.

créditos: Paulo Rascão | MadreMedia

O título é também um exercício de psicanálise?

É um bocadinho olhar e perceber porque é que me meti nisto da comédia. Acho que o facto de ter algumas ansiedades em relação à morte, e ter sempre essa perspetiva de que vou morrer, que é uma coisa chata e que não me apetecia nada, foi uma das coisas que me fez enveredar pela comédia.

A morte é uma coisa que te desconcerta?

Desconcerta, desconcerta. Isto sou eu quase a tentar convencer-me de que se a gente se rir valeu a pena. Desde os meus 12 anos que me lembro de pensar muito nisso. E por não acreditar em nada depois da morte... Não sou daqueles ateus que vive confortável com isso. Aliás, pelo contrário, acho que ser ateu me causa mais ansiedades.

É a noção do infinito?

Não dá para imaginar, é um conceito tão abstrato que o teu cérebro não consegue perceber. É o não existir. Por outro lado, não deve custar nada … porque... não existes. Por outro lado, isto é bom, a vida é boa, não me posso queixar, só gostava que fosse maior.

Mas imagina que a vida era infinita, não corríamos o risco de sermos uns acomodados?

Também deve ser chato. Uma vez li uma metáfora que dizia: "imagina o que é leres um livro que nunca tem fim", não fazia qualquer sentido. Ou comeres uma sobremesa que não termina. Apesar de às vezes te apetecer mais, é o facto de terminares a sobremesa que te dá prazer. Tento pensar às vezes um bocadinho nisso e em como faz sentido morrer, até porque é uma causa natural da evolução da espécie. Se não, não estaríamos cá. Mas ainda tenho muito a esperança de apanhar a imortalidade com a inteligência artificial. Ou de fazer o download da consciência para um sistema, ainda estou com alguma esperança. Acho que vamos falhar isto por pouco.

Mas se isso acontecesse já não estavas aqui “só de Passagem”.

Já não, mas se fores imortal podes sempre escolher não viver, podes provavelmente morrer de outras formas. Desligas a ficha.

Já estás a pensar o depois da vida?

Adormeces cem aninhos, depois acordas passado esse tempo para ver como é que isto está. Mas também deve ser uma chatice. Acho que não estamos preparados para isso, acho que o mundo não está preparado para a imortalidade.

Porquê?

Acho que quando acontecer — porque acho que vai acontecer, não daqui a muito tempo — vai ser para os ricos. E acho que isso vai causar uma anarquia total, porque se há pessoal que para subsistir já recorre ao crime, imagina quando a subsistência é a imortalidade. Vai causar um gap gigante entre ricos e pobres. Vão ser tempos conturbados.

Há uma frase do RAP que diz que somos o único animal que sabe que vai morrer e que se ri. Também achas que estas duas coisas estão interligadas?

Há várias teorias do riso, umas mais datadas, desde Aristóteles e a teoria da superioridade, e outras mais recentes. Não sei se está totalmente provado que somos os únicos que riem, não sei se os golfinhos e os macacos não riem.

Tu usas o riso para te distrair da morte...

Uso, mas não sei se em termos evolutivos essa característica do riso nasceu daí. Não sei se quando éramos seres mais primitivos e quando começámos a ter noção da morte se o riso surgiu aí ou não. Mas o riso e o choro são as únicas emoções que partilhas com uma tribo que não fale a nossa língua ou que nunca tenha tido contacto com o resto da humanidade. O riso e o choro são transversais a todas as culturas.

É a universalidade do riso, portanto.

Acho que não há países ou tribos que se riam de outra forma. É uma coisa tão espontânea que nem consegues... O choro se calhar é mais facilmente falseável do que o riso, agora 'aquela' gargalhada dá para perceber bem quando é que é ou não genuína.

"Se fosse tudo uma liberdade completa e ninguém ficasse ofendido era difícil fazer um humor mais irreverente e transgressivo"

Imagina que alguém fora deste planeta, alguém que nunca viu nada disto, se senta à tua frente e te pergunta o que fazes. Quão estranho achas que seria explicares que o teu trabalho é fazer pessoas rir a falar de temas como a morte?

Não sei como é que conseguiria explicar isso... quer dizer, eu sei! Às vezes as pessoas dizem que só podes gozar com uma doença se a tiveres. E temos todos esta doença: vamos todos morrer. Então gozar com a morte devia ser a coisa mais natural do mundo, porque é aquele humor autodepreciativo. Se eu fosse um gajo imortal a gozar com a morte, se calhar as pessoas olhavam um bocado de lado, "este gajo está aqui a rir-se da nossa desgraça". E não é isso, estou-me a rir da minha própria desgraça e do meu medo.

Sentes que há alguma desgraça sobre a qual não possas fazer piadas?

Já me surgiram piadas sobre tragédias em que pensei "será que isto tem assim tanta piada?". Isto vai ofender ou tem piada suficiente para contrabalançar essa parte ofensiva? Às vezes acho que não, acho que é uma coisa que posso dizer no café com amigos em que o contexto ali é que somos todos uns javardos, uns animais, mas toda a gente se conhece e sabe que a intenção é boa. Se for transpor isso para as redes sociais não vai compensar. Mas não tenho nenhum tabu, acho que nunca houve nenhum assunto que dissesse "não, é demasiado forte". Se a piada for boa, faço.

"Mandar bocas quando tens 500 pessoas na sala a rir e a aplaudir e achares que tu é que tens razão é um bocado presunçoso."

O limite é ter graça.

Não pode haver outro para um humorista. Não acho que seja um bom princípio ao partires para a escrita de comédia dizeres-te que não podes tocar em certos assuntos. Tal como acho que normalmente não é bom querer falar de alguns temas, porque depois podes cair no "tenho uma mensagem para passar" e esqueceste das piadas. Mas não pode haver tabus, se concedes num, "epá, não posso fazer do cancro". Ok. Então não posso fazer piadas sobre SIDA, também não posso fazer sobre tuberculose. A gripe também não, mata muita gente por ano. E pronto, aí já não tens doenças. Se não posso brincar com doenças também não posso brincar com deficiências ou com a morte, e depois vou fazer piadas com quê? Já não dá. Começas-te a castrar.