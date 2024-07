Os vinhos do ano já foram escolhidos, pelo menos naquela que é a eleição que a grande maioria dos enófilos espera todos os anos, a Essência do Vinho.

O vinho tinto que obteve a pontuação mais elevada foi o Memórias Alves de Sousa, um Douro com colheitas da década de 2010 (2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019), que tem por base as vinhas da Gaivosa, Abandonado, Lordelo, Vale da Raposa, Caldas e Oliveirinha.

Quanto ao branco, o grande vencedor foi o Coche 2021, da Niepoort, com castas de vinhas com mais de 80 anos. Já o rosé mais bem pontuado foi o H.O. Matrona 2022, da Menin Wine Company, também do Douro, e o fortificado melhor pontuado foi o Henriques & Henriques Tinta Negra 50 Anos, da Madeira.

Mas, felizmente para os portugueses, há muito por onde escolher, além destes quatro grandes vinhos eleitos como os melhores do ano. O SAPO24 tomou então a 'liberdade' de elaborar uma lista de outros 24 vinhos que também pode encantar qualquer enófilo.

Aconselhar vinhos é sempre um risco. Tem a ver com gostos ou perfis vínicos pessoais, com o pairing, etc. São muitas as 'condicionantes' para o fazer. E há até a questão financeira, por muito que o enófilo sonhe com o seu vinho de sonho.

Se perguntarem aos mais rodados neste estilo de vida, muitos dirão que abrir um icónico Barca Velha, Pera Manca ou um Vale Meão é o verdadeiro sonho de um enófilo. A grande maioria, no entanto, não têm essa oportunidade devido aos muitos euros que custa uma garrafa, algumas acima dos 500 euros. Outros, contudo, também sabem que sem gastar muito, podemos celebrar em grande com vinhos bons e mais ou menos do agrado de todos. E é isso que se pretende aqui, elaborar uma lista de alguns inacreditáveis, que estão ao alcance de praticamente todos os apaixonados pela bebida de Baco. E que, sobretudo, poderá não conhecer. É que há grandes vinhos que não se 'mostram'. E não é por falta de qualidade, às vezes é simplesmente uma escolha do produtor, outras são questões financeiras que não permitem a quem os faz divulgá-los.

Eis a lista de 24 vinhos inesquecíveis que pode beber neste ano que ainda vai no seu início.

Cova Funda, Branco, 2021

Vindima manual para caixas de 18 kg, desengace, esmagamento suave, decantação estática, fermentação alcóolica entre 18ºC a 22 ºC com leveduras indígenas, seguido de estágio em barricas de carvalho francês usadas durante 24 meses.

Apresenta uma cor amarela-dourado, nariz complexo com aromas de flor de laranjeira, camomila, fruta de polpa branca e notas fumadas. Na boca tem corpo médio, boa frescura, é complexo, boa persistência de sabores e final longo.

Ótimo acompanhamento para pratos de peixe no forno e queijos pasta mole. Recomenda-se o seu consumo entre 10 e 12º.

Produtor: João Nunes

Castas: Arinto, Bical, Fernão Pires/Maria Gomes, Malvasia Fina, Vinhas velhas, Rabo de Ovelha

Graduação: 13,5% vol

Região: Tejo

Preço: 14,5€

Chícharo, Tinto Biológico, 2019

Vindima manual para caixas de 18 kg, desengace, esmagamento, maceração durante 5 dias, seguida de fermentação alcóolica entre 20ºC a 24ºC. Em seguida 80% do lote estagia em inox e 20% faz estágio em barrica de carvalho francês usada, durante 30 meses.

Apresenta uma cor rubi pouco profundo, com aromas de fruta vermelha e preta, como cereja, mirtilos e framboesas, ligeiro vegetal típico na casta e muita frescura. Na boca é elegante, muito delicado e equilibrado, boa estrutura conferida por um tanino presente mas bem polido, boa acidez a conferir muita frescura e um final muito agradável.

Ótimo acompanhamento para carnes de porco preto grelhadas. Recomenda-se o seu consumo a 16º.

Produtor: João Nunes

Castas: Trincadeira/Tinta Amarela/Trincadeira Preta

Graduação: 13,5% vol

Região: Tejo

Preço: 11,5€

Espera Castelão, Tinto, 2021

Espera Wines é um pequeno projeto familiar na zona de Alcobaça, onde o enólogo Rodrigo Martins aposta em vinhos naturais de pouca intervenção. Este, o Castelão, envelhecido em barricas usadas francesas, 'obedece' às regras dos monges de cister, que produziam vinho na abadia local. Um vinho feito sem régua e esquadro, mas que satisfaz qualquer enófilo. De grande frescura, elegância e taninos vincados, onde os frutos vermelhos mostram força num longo final. Se espera um 'vinho de piscina', engana-se.

Encante-se à mesa com uns assados ou mesmo caça.

Produtor: Espera Wines

Castas: Castelão

Graduação: 13,4% vol

Região: Lisboa

Preço: 15€

Vale dos Mil, Tinto, 2020

Uvas frescas no seu ponto ideal de maturação, apanhadas à mão para caixas de 20 kg, são transportadas para a adega onde foram sujeitas a uma criteriosa escolha manual, desengace e esmagamento a pé em lagar de granito, onde fermentou através de leveduras indígenas. No final da fermentação, o vinho foi transferido para barricas de carvalho francês onde estagiou durante 16 meses.

Vinho Tinto de cor ruby intensa. Aroma complexo, rico e intenso: notas de esteva, resina, eucalipto, cravinho e fruta vermelha fresca (groselha e cereja). Na boca, grande textura e volume, envolto numa acidez fresca e mineral.

Acompanha muito bem um prato gordo, tanto de peixe como de carne.

Produtor: Titan of Douro

Castas: Várias castas tintas

Graduação: 14% vol

Região: Douro

Preço: 35€

Vital Reserva, Branco, 2022

À beira mar, perto da Lourinhã, está este projeto de um antigo psicólogo que se rendeu ao mundo dos vinhos. Com tons palha suave, este é um vinho aromaticamente intenso e com uma complexidade marcada.

As notas amadeiradas surgem de forma elegante, com destaque para amêndoa, torrado e caramelo, mas é a casta que se impõe, com fruta de caroço (nêspera), algumas nuances de tropical, sobretudo melão, e uma panificação, a sentir-se pão quente torrado. Na boca é fresco e elegante, com uma harmonia entre salinidade e mineralidade, que torna este vinho intenso, persistente e inesquecível. Acompanha bem um peixe seco grelhado ou no forno.

Produtor: Adega da Arrocha

Castas: Vital

Graduação: 12% vol

Região: Lisboa

Preço: 11€

Vinhas Velhas, Branco, 2018

Após seleção manual de cachos, as uvas foram prensadas depois de desengaçadas. O mosto passou cuidadosamente por uma decantação estática e fermentou com temperatura controlada (12-16º) em barricas de carvalho francês onde estagiou durante nove meses sur lie com battonnage.

Vinho elegante, com aromas frescos de fruta tropical e notas de mineralidade envolvido na cremosidade da barrica onde estagiou. Excelente equilíbrio, com final persistente de extrema complexidade.

Acompanha muito bem um peixe mais gordo na brasa.

Produtor: Quinta do Paral

Castas: Antão Vaz e Perrum

Graduação: 12,5% vol

Região: Alentejo

Preço: 35€

Loureiro Escolha, Branco, 2021

O vinho Quinta da Pegadinha Loureiro Escolha 2021 é um vinho proveniente de uma vinha velha com mais de 30 anos plantada em solo granítico, a uma altitude de 210 metros e a uma distância de 15 quilómetros da costa atlântica. As uvas de qualidade superior são cultivadas através da prática de uma viticultura responsável.

Foram produzidas apenas 3200 garrafas.

Um excelente exemplar desta casta com bom corpo e uma enorme frescura, que acaba num final longo.

Experimente este vinho com uma entrada de queijos, não muito fortes, por exemplo.

Produtor: Quinta da Pegadinha

Castas: Loureiro

Graduação: 12% vol

Região: Vinho Verde

Preço: 11€

Cá da Bairrada, Espumante, Branco, 2012

Brilhante de cor citrina, bolha fina e persistente. Aroma intenso com notas a compota de frutos de polpa branco. Sabor fresco, cremoso e persistente.

Deve ser consumido a uma temperatura entre 7ºC e 9ºC. Vinho Espumante de qualidade bruto, método tradicional.

Acompanhe um prato principal, como peixe ou carne no forno, não pense apenas no espumante como pairing de sobremesa.

Produtor: Caves da Montanha

Castas: Bical e Cerceal

Graduação: 12,5% vol

Região: Bairrada

Preço: 20€

Unum, Espumante, Branco, 2011

10 anos em cave. Apresenta uma bolha muito fina e delicada, cor citrina dourada, aromas maduros de fruta com algum peso, sente-se o efeito dos anos que passaram pelo vinho, com leves notas de tosta. Surpreende pela excelente prova de boca, macio, delicado mas com muita personalidade.

Experimente, por exemplo, este belo espumante com uma carne vermelha na brasa.

Produtor: Caves da Montanha

Castas: Baga, Arinto e Bical

Graduação: 14% vol

Região: Lisboa

Preço: 27€

Garrafeira, Branco, 2015

É um vinho que apresenta uma cor citrina, com um aspecto límpido e cristalino que reflete sua pureza e frescor. O aroma é marcado por notas de limão, complementadas por nuances de frutas brancas, criando um perfil olfativo fresco e convidativo. No paladar, o vinho é delicado, fresco e elegante, destacando-se pelas notas exóticas e cítricas. A acidez viva proporciona um excelente equilíbrio, harmonizando perfeitamente com os aromas e resultando em um final longo e persistente.

Acompanha pratos de peixe, frutos do mar, carnes brancas e saladas.

Produtor: Casa de Saima

Castas: Bical, Cercial e Maria Gomes

Graduação: 13% vol

Região: Bairrada

Preço: 27€

Fugitivo Vinhas Centenárias, Tinto, 2016

É um vinho tinto do Dão elegante, delicado e complexo. Este vinho estagiou em barricas de carvalho francês de 225 litros durante 18 meses.

De cor Cítrica, com aroma cítrico e de enorme frescura, com uma acidez vibrante com um final de boca longo e persistente.

Acompanha bem com pratos de peixe gordos e carnes brancas.

Produtor: Casa da Passarella

Castas: Ampla gama de castas autóctones

Graduação: 13% vol

Região: Dão

Preço: 32€

Rosé dos Villões, 2023

Este Rosé é produzido a partir da casta Tinta Negra. A casta Tinta Negra faz parte do encepamento antigo das ilhas madeirenses, sendo ainda hoje a base para os vinhos que fizeram famosa esta ilha. Fora das ilhas madeirenses é uma casta rara que se encontra apenas em regiões onde o mar está por perto, ganhando outro nome como Molar na região de Colares ou Saborinho na região dos Açores.

Cor aberta ruby-rosa. Nariz intenso, notas de morango fresco esmagado, algum vegetal. Ataque fresco, crocante, acidez presente, com excelente salinidade. Ótima persistência.

Rosé fresco, elegante e salino como poucos. Parceiro ideal de pratos de peixe, marisco e saladas. Tem volume e estrutura para pratos de carnes brancas. Perfeito para comida indiana, tailandesa e sushi.

Produtor: Companhia de Vinhos dos Profetas e dos Villões

Castas: Tinta Negra

Graduação: 12% vol

Região: Madeira

Preço: 15€

Villa Oliveira Encruzado, Branco, 2020

Produzido a partir de uvas da casta Encruzado de uma vinha com mais de 40 anos, decidimos revisitar a tradicional forma de vinificar brancos na Casa da Passarella, o que nos levou à descoberta de que, no passado, os brancos eram fermentados em curtimenta – tal como os tintos. Uma pesquisa histórica reforçou a nossa convicção e aposta nesse método, cujo resultado está agora à vista.

Inicio de fermentação em curtimenta com final em barrica. Estágio durante 9 meses em barricas de carvalho de 600 Lts. Cor cítrica, aroma de frutos brancos, líchias. Encorpado, fresco e elegante. Final de boca longo. Contém sulfitos.

A casta Encruzado combina muito bem com carnes leves, peixes gordos e saladas com marisco.

Produtor: Casa da Passarella

Castas: Encruzado

Graduação: 13% vol

Região: Dão

Preço: 50€

Humanitas, Tinto, 2018

Vinho elaborado a partir de criteriosa seleção de uvas da casta Syrah. De cor granada, aroma intenso a frutos do bosque, especiarias e notas balsâmicas, apresenta-se muito fresco e complexo na boca, com taninos firmes e bem equilibrados, terminando longo com forte sensação de frescura. Um Tinto de superior qualidade evidenciada pelo estágio de 15 meses em barricas de carvalho francês e promissora capacidade de evolução em garrafa.

Este Syrah experimente-o, por exemplo, com um pernil de cordeiro ou até num churrasco de carnes

Produtor: Vinha das Virtudes

Castas: Syrah

Graduação: 14% vol

Região: Alentejo

Preço: 32€

Fora de Estrada Granítico, Branco, 2020

Produzido a partir das castas Malvasia Fina e Bical, revelam-se notas evidentes de maçã verde, leve floral e um toque herbal ligeiro de hortelã. A boca reflete uma estrutura linear, aguçada. De corpo delgado, mas acidez vibrante quase elétrica. O final de prova é médio, mas compassado pela frescura ácida que o prolonga.

Sugere-se que se faça acompanhar de peixes grelhados, saladas, mariscos e pratos leves

Produtor: Altitude Wines

Castas: Bical e Malvasia Fina

Graduação: 12,5% vol

Região: Dão

Preço: 15€

Quinta do Ribeirinho Sercialinho, Branco, 2021

O Quinta do Ribeirinho branco é elaborado exclusivamente com vinhas muito antigas da uva Sercialinho – uma casta quase extinta originada do cruzamento da Sercial da Ilha da Madeira com a Alvarinho. É uma uva de excelente acidez, capaz de originar vinhos incrivelmente longevos. Maturado em grandes barricas de castanheira, é um branco fresco e encorpado, com grande complexidade. Os aromas de frutas cítricas e minerais oferecem um belo contraste com notas de ervas e especiarias.

Acompanha bem com aperitivos, marisco, peixes magros grelhados, peixes gordos grelhados, peixe no tacho, peixe assado no forno.

Produtor: Luís Pato

Castas: Sercialinho

Graduação: 13 vol

Região: Bairrada

Preço: 45€

Fernão Pires Vinhas Velhas, Branco, 2019

Este vinho branco Casal das Aires é produzido a partir da casta Fernão Pires, proveniente das vinhas velhas da propriedade, plantadas em 1934. Apresenta um aroma rico e ligeiramente especiado, com notas de pomelo e maçã, bem como flores do prado, lembrando a chegada da primavera, com destaque para os ranúnculos. No paladar, apresenta uma textura que oscila entre o mármore fresco e o linho bem prensado, com um verdadeiro comprimento e presença a meio do palato. Um amargor muito subtil e interessante contribui para a sua complexidade, tornando-o verdadeiramente saciante. Este é o típico vinho que continua a impressionar e a surpreender a cada gole.

Acompanha bem com queijos, sushi, peixes magros grelhados, comida picante ou mesmo um bacalhau

Produtor: Casal das Aires

Castas: Fernão Pires

Graduação: 12,5 vol

Região: Tejo

Preço: 30€

Chardonnay Reserva, Branco, 2020

É um vinho com um estágio prolongado em barrica, concretamente oito meses em barricas de carvalho francês, e apresenta cor amarelo palha. No nariz apresenta aroma pêra e maçã com alguns traços de mineral. Barrica muito integrada no vinho. Na boca, untuoso com elegante componente citrina. É intenso e persistente.

Faz pairing perfeito com peixe grelhado, sushi e saladas.

Produtor: Quinta do Lagar Novo

Castas: Chardonnay

Graduação: 13,5 vol

Região: Lisboa

Preço: 14€

Luiz Costa Bruto, Espumante, Branco, 2017

Após uma prensagem muito delicada das uvas, vindimadas entre meados de Agosto e os primeiros dias de Setembro, o mosto fermentou durante 16 dias em cubas de aço inoxidável a temperatura controlada. A refermentação decorrido em cave durante 26 dias a 15 ºC, ao que se seguiu um período de estágio em garrafa, sobre borras, de 20 meses. Cor amarela palha, aroma a casca de citrinos, flores secas, ligeira tosta, biscoito de manteiga, e cera de abelha, entre outras notas aromáticas de paleta rica e complexa. Possui ataque muito fresco, e excelente textura. A mousse é cremosa e possui boa persistência gustativa.

Um espumante que vai muito bem com ostras ou um cherne gratinado.

Produtor: Caves São João

Castas: Chardonnay e Pinot Noir

Graduação: 12,5 vol

Região: Bairrada

Preço: 18€

São Luiz Winemaker’s Collection, Rosé, 2022

Casta tradicional do Douro e de maturação tardia, o Tinto Cão confere a este rosé boa acidez, frescura e uma boa capacidade de envelhecimento.

De cor salmão, no nariz expressa notas de romã e or de hibisco. No paladar, revela-se subtil e elegante, revelando a sua boa acidez camada após camada, terminando longo e fresco. Um vinho gastronómico, ótimo também para o início de uma refeição.

A Kopke sugere a degustação deste Tinto Cão como aperitivo e em harmonização com pratos de maresia, peixes gordos, carnes brancas e queijos de média intensidade.

Produtor: Kopke

Castas: Tinto Cão

Graduação: 12,5 vol

Região: Douro

Preço: 21€

Touriga Franca, Tinto, 2020

É um vinho complexo com uma variedade de aromas de frutos vermelhos, apresentando-se a si mesmo como cheio de volume e estrutura elegante. É um vinho com taninos fortes e pronunciados, mas com acidez delicada, estes traços são a verdadeira expressão do seu terroir e clima. Este Touriga Franca maturou em barricas de carvalho francês durante 15 meses, de forma a arredondar a sua estrutura e corpo, permitindo assim o envelhecimento em garrafa para os próximos 10 anos.

Os vinhos com Touriga Franca são ótimos companheiros para carnes vermelhas grelhadas e carnes de caça, ou mesmo sobremesas à base de chocolate e tábuas de frios e queijos.

Produtor: Herdade da Cardeira

Castas: Touriga Franca

Graduação: 14 vol

Região: Alentejo

Preço: 55€

Espumante Quinta de San Michel Bruto, Branco, 2021

Uvas vindimadas manualmente, em baldes de 20kgs. Sem desengace, as uvas foram colocadas em cachos inteiros na prensa onde foram prensadas suavemente durante 4 horas. Decantação durante 36 horas. Fermentação em barricas usadas com estágio de 4 meses.

Este espumante, elaborado com uvas colhidas manualmente e fermentado em barricas usadas, oferece uma experiência única. Com um estágio sobre as borras durante 18 meses e dégorgement feito em Dezembro de 2023, revela complexidade e frescura.

Acompanha perfeitamente frutos do mar e marisco, como lapas e ostras, bem como comidas asiáticas frescas.

Produtor: Quinta de San Michel

Castas: Malvasia

Graduação: 13% vol

Região: Lisboa

Preço: 27€

Velho Collection Reserva, Branco, 2022

Vindima manual em caixas de 25 Kg, seguida de escolha apertada em mesa de seleção. Prensagem direta sem esmagamento, com defecação natural. A fermentação alcoólica ocorreu a 12ºC em barricas com battônage.

12 meses, estágio e fermentação em barricas de carvalho francês. Cor amarelo palha brilhante, nariz exuberante, notas de especiarias, “pain grillé”, com algum citrino. Na boca é encorpado, com textura presente, rico, com muita persistência e frescura.

Um branco gastronómico que combina elementos de riqueza, frescura, cremosidade e especiarias, tornando-o suficientemente versátil para combinar tanto com peixe assado ou pratos de carne. A sua acidez natural elevada também torna excelente a harmonização com peixes leves e mariscos.

Produtor: Herdade do Arrepiado Velho

Castas: Antão Vaz, Chardonnay, Riesling

Graduação: 13% vol

Região: Alentejo

Preço: 24€

Justino's colheita, 1998

Os Madeiras Justino’s Colheita são obtidos exclusivamente a partir de uvas da casta Tinta Negra e que foram cuidadosamente selecionadas e vinificadas. Envelhecem em cascos de carvalho no sistema de canteiro e são engarrafados no mínimo 10 anos após a vindima que lhes deu origem. São genericamente identificados pela data e apresentam-se apenas no estilo doce (Fine Rich).

Atrativa e brilhante cor âmbar medianamente carregada. Aroma elegante, agradável e complexo, com notas de melaço e noz. Rico em boca com notas de bolo de frutas seca, laranja cristalizada e caramelos de fruta.

Excelente com fruta tropical, chocolate negro, bolo de mel ou queijos de gosto pronunciado.

Produtor: Justino’s Madeira Wines

Castas: Tinta Negra

Graduação: 19% vol

Região: Madeira

Preço: 53€