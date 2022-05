Quem acha que Harry Styles ainda é só um dos meninos dos One Direction está muito enganado! A boysband que foi descoberta em 2010 no X Factor UK foi um dos fenómenos musicais e da cultura pop que mais marcou os últimos anos, com números astronómicos, e ainda há quem chore a sua separação (ou como dizem os iludidos, ‘a sua pausa’). Apesar do sucesso coletivo, nada era garantido depois de ir cada um para seu lado. O futuro era uma incógnita e era hora de meter mãos à obra para que Harry, Zayn, Niall, Louis e Liam construíssem carreira de modo individual.

Destes todos, o nome de que agora te falo foi sem dúvida aquele que alcançou (até à data) maior sucesso. Harry Styles é não só um nome conhecido na música, como também uma das figuras da cultura pop mais relevantes da atualidade. Aos 28 anos, depois de sete a trabalhar a solo, o cantor britânico lançou agora o seu terceiro álbum a título próprio, que é quase um marco na sua carreira.

“Harry’s House” tem 13 músicas, chegou há uns dias, e, tal como era esperado, já está a arrasar com os tops mundiais. É um pouco de vários géneros: caótico, energético, melancólico e divertido. Mas, acima de tudo, é a afirmação de um estilo próprio que, ainda que possa não ser o melhor em termos musicais e de escrita, define a essência de Harry Styles.

Queres saber mais sobre Harry Styles e o seu novo álbum? Eu e o Miguel Magalhães juntámo-nos para um episódio especial do nosso podcast onde discutimos a evolução deste artista e o porquê de tanto sucesso, sem deixar de parte, claro, algum gossip. Ouve aqui!