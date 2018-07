À semelhança de edições anteriores, o festival com ‘rock’ no nome, que decorre no Parque das Nações, dedica um dos três dias às rimas e batidas. Este ano, o cabeça de cartaz escolhido é Travis Scott, um estreante em palcos nacionais.

Além de Travis Scott, hoje passam pelo palco principal, na Altice Arena, Anderson.Paak & The Free Nationals e Slow J, que, no ano passado, atuou no palco secundário e, há dois anos, no palco dedicado à música nacional.

Hoje o palco secundário, montado por baixo da pala do Pavilhão de Portugal, acolhe as atuações de Olivier St. Louis, ProfJam, Oddisee & Good Company, Princess Nokia e Tom Misch.

Os Ermo, Luís Severo e Virtus fazem o alinhamento do palco dedicado à música nacional e Pierre Kwenders e The Alchemist o do palco da Sala Tejo.