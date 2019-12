Pedro Barroso, de 69 anos, tem previsto a edição de um novo disco, intitulado “Novembro”, que sairá “tão breve quanto possível”, segundo o editor.

No sábado, Pedro Barroso vai partilhar o palco torrejano com os músicos Miguel Carreira (acordeão), David Serrão (contrabaixo), David Zagalo (teclados), Luís Sá Pessoa e Susana Santos (violoncelo), Manuel Rocha (violino), e ainda Nuno Barroso (voz e piano), Francisco Fanhais (voz), João Chora (voz e guitarra), António Laranjeira (voz), Teresa Tapadas (voz), o Coral Phidelius, e o grupo “Os Camponeses”, de Riachos, com apresentação de Armando Carvalheda, com quem estabelecerá uma conversa sobre a carreira, disse o músico à Lusa.

Para o intérprete, que se estreou no programa televisivo “Zip Zip”, em 1969, “Novembro” constituirá a sua “despedida das canções”.

“A condição física, após mais um ano de tratamentos médicos, impede-me de tocar; e, mesmo na parte de canto, canso-me ao fim de minutos”, disse Pedro Barroso, que mantém a firme disposição de um adeus aos palcos no sábado em Torres Novas, no Ribatejo.