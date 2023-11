Quando, em 2020, Suzanne Collins escreveu "A Balada dos Pássaros e das Serpentes", é provável que já tivesse consciência de que esse livro daria origem a mais um filme da saga Hunger Games. Afinal de contas, trata-se de uma das mais populares séries literárias de sempre: a trilogia de livros saiu em 2008, 2009 e 2010, os filmes saíram em 2012, 2013, 2014 e 2015 (o último livro foi dividido em dois filmes, Harry Potter style) e, ao todo, a saga faturou mais de 2 mil milhões de dólares no cinema, tornando este num dos franchises mais populares de sempre (mas fora do top-20, ainda assim).

Por tudo isto, a expectativa em torno do novo filme da saga, uma prequela que visa contar a história do Presidente Snow, o grande vilão da trilogia, era grande: será que o mundo precisava de mais um filme sobre este universo?

Pois bem, esse é o tema central de mais um episódio do podcast Acho Que Vais Gostar Disto, em que uma super-fã da saga Mariana Santos conversa com o João Dinis sobre as razões pelas quais este filme faz sentido e pode ser amado por todos os fãs deste universo.

A trama tem lugar 64 anos antes dos acontecimentos do primeiro filme e vai explorar a relação entre Coriolanus Snow (interpretado por Tom Blyth) e Lucy Gray Baird (interpretada por uma musical Rachel Zegler, ou não tivesse ela sido "Maria" na última adaptação para cinema do clássico West Side Story) durante a 10.ª edição dos Hunger Games - onde, para quem não está a par da história, dois jovens de cada um dos 12 distritos que compõem Panem, a nação fictícia dos livros, lutarão até à morte.

Do elenco fazem ainda parte Viola Davis ("How To Get Away With Murder", "Fences", "The Help"), Peter Dinklage ("Game of Thrones") ou Hunter Schaefer ("Euphoria"), fazendo jus aos primeiros filmes da saga, também eles recheados de nomes bem conhecidos como Woody Harrelson, Julianne Moore ou Mahershala Ali.