O montante faz parte do segundo concurso de apoio financeiro à produção de longas-metragens de ficção, referente ainda a 2019, e ao qual foram admitidas 22 candidaturas.

De acordo com decisão do júri, de 01 de abril, hoje divulgada, o apoio financeiro será repartido em partes iguais pelos projetos “Cherchez la femme”, com realização de António da Cunha Telles, “O vento assobiando nas gruas”, de Jeanne Waltz, e “Banzo”, de Margarida Cardoso.

António da Cunha Telles, 85 anos, tem o nome ligado à produção dos primeiros filmes do Cinema Novo português, de, entre outros, Paulo Rocha e Fernando Lopes.

Enquanto realizador fez cerca de uma dezena de filmes, sendo o mais recente “Kiss me”, de 2004.

Jeanne Waltz, realizadora suíça radicada em Portugal, autora de filmes como “Pas Douce” (2017) e “Daqui p’rá alegria”, de 2007, adaptará o romance “O vento assobiando nas gruas”, de Lídia Jorge.

Margarida Cardoso, que tem repartido o trabalho entre a ficção e o documentário, assinou, entre outros “A costa dos murmúrios” (2004), “Ivone Kane” (2014) e “Understory” (2019).

A este segundo concurso de apoio a longas-metragens de ficção foram admitidos projetos de, entre outros, Rodrigo Areias, Joaquim Leitão, Raquel Freire, Jorge Cramez, Rosa Coutinho Cabral e Inês Oliveira.