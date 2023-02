Em forma de tributo à "Arte de ser Mulher", a exposição IMPERFEITA 1.3, que inaugura no dia 8 de março, no Coletivo 284, destaca um "ícone cultural contemporâneo que representa a liberdade de escolher como se envelhece e que desafia os estereótipos da idade, lembrando de forma constante que não é esta que define uma mulher", diz a organização em nota enviada.

“A idade não nos define” é o mote para esta que será a 3.ª edição da exposição que reúne obras de três dezenas de artistas de diferentes nacionalidades que foram selecionados através de um concurso internacional. A temática dos dois anos anteriores foi Frida Kahlo.

Com abertura no dia internacional da mulher, a mostra estará patente até 16 de abril, no Coletivo 284, nas Amoreiras, em Lisboa.

De acordo com o organizador, a exposição apresenta uma programação cultural diversificada e intensa, para diferentes perfis de público, de todas as idades, com tecnologia e inovação – "algumas obras integram realidade aumentada e outras são criadas por Inteligência Artificial, sendo “editadas” depois por artistas humanos".

O evento tem ainda uma dimensão de inclusão social. A venda das obras expostas, de autoria de artistas apoiados por diversas organizações de cariz social, revertem a favor da AFID e da Fundação LIGA.