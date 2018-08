A competição esteve aberta a artistas, estudantes e autodidatas de idade inferior a 30 anos, e procurava propostas para intervenção em diferentes espaços públicos do concelho, assim como no seu mobiliário urbano.

Ao concurso candidataram-se 13 criadores portugueses e seis estrangeiros, recaindo agora a escolha do júri sobre o projeto "Corteza", que a espanhola Lidia Cao se propõe concretizar no Empreendimento Habitacional do Balteiro, e "Impressionismo no Limite", que o português Tadeu da Silva concebeu para o anfiteatro do Empreendimento Habitacional Xanana Gusmão.

"Com o Urbanidades do Eixo, abrimos novos caminhos futuros e o primeiro é o da criação de um circuito de Arte Urbana no concelho, com as práticas artísticas associadas à disciplina e as inúmeras oportunidades de mediação cultural, turística e artística nas diferentes comunidades", declarou à Lusa o vereador da Cultura na Câmara da Feira, Gil Ferreira.

"O segundo caminho é depois o de uma maior cooperação interinstitucional à escala da euro-região do Eixo Atlântico", acrescentou o autarca.

Dos dois projetos escolhidos para ajudar nesse percurso, o espanhol é oriundo da região da Corunha, na Galiza, e o português tem origem mesmo em Santa Maria da Feira.