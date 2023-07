Depois de muitas mudanças e disputas criativas, incluindo a saída de Steven Spielberg como realizador (foi ele que esteve à frente dos outro quatro filmes) e vários atrasos na produção causados pela pandemia de Covid-19, "Indiana Jones e o Marcador do Destino", o quinto filme da saga, chegou finalmente às salas portuguesas.

A realização do último capítulo da saga de um dos maiores heróis do cinema ficou a cargo de James Mangold ("Logan", "Le Mans ‘66: O Duelo") e Harrison Ford está de regresso ao papel que o próprio celebrizou, naquela que é a derradeira aventura do arqueólogo mais famoso do mundo. Contudo, Indy não está sozinho. A contracenar com Ford estão também Phoebe Waller-Bridge ("Fleabag", Antonio Banderas ("Dor e Glória") e Mads Mikkelsen ("Monstros Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore").

No filme, o ano é 1969, mesmo a meio da Guerra Fria e da famosa Corrida Espacial entre a União Soviética e os Estados Unidos — e o professor Indiana Jones está pronto para dizer adeus aos seus alunos e pôr os papéis para a reforma após mais de uma década a ensinar na Hunter College de Nova Iorque.

Porém, o cenário muda de súbito com a visita inesperada da sua afilhada Helena Shaw (Phoebe Waller-Bridge), que procura um artefacto raro que o pai confiou a Indy anos antes — o infame Archimedes Dial, um instrumento que consegue detetar fendas no tempo. Pelo meio, o vilão nazi Jürgen Voller (Mads Mikkelsen) promete dar pano para mangas ao nosso herói.

Quanto ao filme em si e se este tem ou não o "final emocional" que Harrison Ford desejou, o melhor mesmo é ouvir o que temos para dizer no nosso podcast. No entanto, podemos adiantar aquilo que os trailers de promoção já mostraram: que a história recua no tempo (até 1944) e leva-nos de volta aos dias de glória de Indiana Jones através do uso de CGI e técnicas de "deepfake" já aperfeiçoadas pela Lucasfilm no universo Star Wars (é pensar na ressurreição de Luke Skywalker).

