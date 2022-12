Ouça aqui as duas partes do episódio do podcast Lisboa e os Lisboetas com Inês Castel-Branco e Mariana Duarte Silva:

A atriz Inês Castel-Branco e a fundadora do Village Underground Mariana Duarte Silva vão de passeio com José Sá Fernandes do Saldanha até ao Village Underground, bem perto do rio. Numa viagem que vai do cinema à noite lisboeta, sem esquecer os Alunos de Apolo, este é um percurso recheado de histórias que atravessa Lisboa.

O podcast Lisboa e os Lisboetas é produzido pela MadreMedia tem o apoio da Câmara Municipal de Lisboa.