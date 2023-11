A descrição na Prime Video vai direta ao assunto e faz em poucas linhas as apresentações necessárias ao tema central do episódio desta semana: "Invencível" é uma série de animação para adultos que gira à volta de Mark Grayson, um adolescente de 17 anos que é igual a qualquer outro rapaz da sua idade — tirando a parte em que o pai é o super-herói mais poderoso do planeta.

Tendo por base a BD de Robert Kirkman ("The Walking Dead"), Cory Walker e Ryan Ottley, a série estreou em 2021 na plataforma de streaming da Amazon e não tardou a conquistar o público e a crítica (tanto que foi cedo renovada para mais duas temporadas). Os elogios foram muitos e variados, mas no geral fazem lembrar o que foi dito acerca do outro hit do género da casa ("The Boys"): os super-heróis são super, mas nem sempre heróis — e nem tudo se limita ao velhinho bom vs mal.

O que não é a mesma coisa que dizer que "Invencível", quando chega altura de parodiar os estereótipos dos super-heróis, seja igual a "The Boys". "Eventualmente tens algumas personagens que dão mais para essa parte, mas eu não senti que estivessem ali constantemente a querer fazer uma paródia daquilo que são os universos dos super-heróis", diz Miguel Magalhães.

Sobre a história em si, Miguel nota que não é diferente de outras que contam as origens de jovens super-heróis. Mas o modo como esta explora a relação familiar e as dúvidas de um adolescente que tenta ser um super-herói crescido é diferente das outras — e o que o faz gostar da série. "É o tu, de repente, teres de lidar com expectativas do teu pai ser um super-herói e de como é que tu te revês nisso, se te vais tornar no teu pai ou não. A série mistura muito isso. Aquilo que é o percurso de um adolescente a tentar ser um adulto e um super-herói ao mesmo tempo", conta.

Este consenso positivo é partilhado por Mariana Santos e pelo João Dinis, que gostaram igualmente da série. A primeira, "por haver uma linha ténue entre o que é ser um super-herói e um vilão" e o "facto de os super-heróis não serem só aquelas pessoas boas, que é muitas vezes a perspetiva que nos é mostrada"; o segundo, pelo modo como desconstrói a maneira como as histórias de super-heróis são contadas. "Ainda que o 'Invencível' o faça de uma maneira mais tradicional que 'The Boys'", realça.

Claro, para ter atingir todo este sucesso, ajuda muito ter um elenco de luxo. Uma visita rápida à página do IMdB facilmente constata que o difícil é encontrar uma cara desconhecida — mesmo que nem saibamos o nome dos atores. No papel principal, Steven Yeun ("The Walking Dead", "Beef") é a estrela mais cintilante por captar de forma bem convivente a insegurança e arrogância adolescente. Mas Sandra Oh (a mãe humana), J.K. Simmons (o pai com poderes), Gillian Jacobs ("Community"), Zachary Quinto ("Star Trek"), Zazie Beetz ("Atlanta") ou Seth Rogen (que também é produtor) ajudam a completar (parte) deste quadro talentoso de vozes.

A primeira temporada de "Invencível" está disponível na íntegra na Prime Video e esta sexta-feira, 3 de novembro, estreou o primeiro episódio da segunda. Daqui para frente, até 24 de novembro, sai um episódio semanal novo. Já os quatro últimos episódios da temporada regressam no início de 2024.