Um documentário do reconhecido naturalista britânico David Attenborough sobre os jardins do Palácio de Buckingham com emissão prevista para a próxima semana vai revelar uma faceta mais descontraída da rainha Isabel II, divulgou hoje a estação britânica ITV.

Durante o programa, a monarca britânica e David Attenborough fazem um passeio pelos jardins do Palácio de Buckingham e falam, entre outros assuntos, sobre os efeitos das alterações climáticas.

As duas figuras, ambas com 91 anos, também abordam alguns aspetos curiosos daquela propriedade com 16 hectares, como é o caso de um relógio de sol que está sempre na sombra.

Numa entrevista à estação de rádio Radio Times, o famoso autor e apresentador de documentários sobre a natureza afirmou que foi “um privilégio” gravar com a rainha nos jardins de Buckingham, descrevendo Isabel II como uma pessoa “muito pouco solene” e com uma grande capacidade de colocar as pessoas confortáveis.

“Houve um certo grau de apreensão (antes da gravação), porque várias coisas podiam correr mal. Existiram problemas em relação ao local onde o palácio está situado geograficamente. Sempre existem as sirenes da polícia e das ambulâncias que tornam difíceis as filmagens”, explicou Attenborough, que chegou a realizar por diversas ocasiões a emissão do discurso de natal de Isabel II nas décadas de 1980 e 1990.