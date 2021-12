Poucos lidam e conhecem a indústria dos eventos como Pedro Castro — tanto que o próprio não consegue recordar o número total dos que já organizou nos últimos 30 anos. A Mutilem, empresa com foco nos stands, espaços e branding, conta com uma carteira de clientes vasta, de dimensão internacional (Turismo da Arábia Saudita, a Google ou a Visa) e o ritmo de funcionamento é o esperado para quem tem escritórios em mais do que um continente. Só que com a pandemia veio uma tempestade e com a tempestade sucessivos confinamentos. O trabalho parou e ficou em standby. Por outras palavras, mesmo para um negócio bem oleado, os desafios de ter atividade quase zero foram mais do que expressivos.

"Tivemos a clarividência para tomar a primeira decisão: vamos manter todos, toda a equipa", revelou o gestor, que sublinhou ser importante passar uma mensagem positiva e de esperança desde o início.

Deliberação tomada, a viagem que se seguiu foi de introspeção, de modo a escutar a centena de vozes que compõem o grupo. Era tempo de olhar para dentro. Isto porque estabelecido que ninguém ia ser deixado para trás, era tempo de procurar uma solução para a empresa sair da "tempestade" "mais forte". Não que tenha sido fácil.

"Nenhum de nós estava habituado a viver com os filhos, eventualmente com a sogra. Não estávamos. [Isto] causa desequilíbrios, causa novidades, situações a que as pessoas não estavam habituadas a lidar", explicou.

É então que toca num ponto tão importante nos dias de hoje (e a razão que esteve na origem deste podcast): o equilíbrio emocional dos funcionários nas empresas. Para Pedro Castro, a "saúde mental é igual a toda a outra a saúde". Portanto, não pode ser "tabu". Nem tratada por igual porque as pessoas não são iguais.

"Cada caso é um caso e uma pandemia não é uma coisa tangível, não é uma coisa que se possa tocar. Cada pessoa reage à sua maneira. É preciso ser compreensivo, ter paciência", disse, enfatizando que o papel de um líder não é só olhar para a faturação.

"O gestor e o empresário não é feito só para ganhar dinheiro. É o responsável por uma equipa de pessoas. Eu - e a administração da Multilem - estava num barco, era o comandante de um barco que levava 100 pessoas a bordo. Era preciso tomar conta dessas pessoas. É preciso acarinhá-las", justificou.

Sobre o podcast:

"It’s Ok To Not Be Ok" é uma série produzida em parceria pela MadreMedia e o LACS, onde se fala da saúde mental e do bem-estar no contexto da nossa vida profissional e do que as empresas podem fazer para promover formas que permitam vive e trabalhar melhor.

É isso que vamos procurar fazer nesta série de conversas em desafiámos empresários e gestores a partilhar as suas histórias de como a pandemia mudou a forma como trabalhamos e como nos vemos no mundo do trabalho.