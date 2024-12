A revelação de novas fotografias é uma tradição de Natal da família real britânica há várias gerações. Este ano o príncipe e a princesa de Gales decidiram incluir no seu postal de Natal apenas uma fotografia em família, num fundo branco, minimalista, na qual aparecem William e Kate acompanhados dos três filhos: George, de 11 anos, Charlotte, de 9, e Louis, de 6.

A família de cinco pessoas aparece sorridente durante um momento capturado para um vídeo, filmado em agosto, em Norfolk, e posteriormente publicado, em setembro, para assinalar o fim da quimioterapia de Catherine.

Tal como em outros anos, a princesa de Gales celebrou, já no mês de dezembro, o evento de Natal " Together at Christmas" na abadia de Westminster com cerca de 1,600. Este é o quarto evento deste tipo que é uma missa que pretende oferecer um momento para refletir sobre a importância do amor e da empatia, e o quanto precisamos uns dos outros, especialmente nos momentos mais difíceis das nossas vidas. A celebração será exibida como parte de um programa especial na ITV1 e ITVX na véspera de Natal e a família real marcou presença.

Carlos III e a Rainha Camila também partilharam o cartão de Natal deste ano. Desta vez escolheram uma fotografia tirada no jardim do Palácio de Buckingham.

A fotografia, tirada em abril, mostra o casal sorridente, lado a lado, no que parece ser um dia ensolarado. A saudação dentro diz "Desejando um feliz Natal e Ano Novo". Esta fotografia é o terceiro cartão de Natal desde que Carlos se tornou rei.

Em Espanha, no postal de Boas Festas, os reis usaram um excerto de um poema de Francisco Brines, Prémio Cervantes 2020, em jeito de homenagem às vítimas das cheias em Valência, provocadas pela tempestade DANA, em outubro último: “E procuro um rosto que reflicta a luz, / alguém que como eu, tendo apenas a morte, / tenha também, como eu tive, vencendo-a, a vida”.

O tradicional postal faz ainda alusão aos dez anos de reinado de Felipe, assinalado a 19 de junho.

Cartão Natal Espanha Felicitación de Navidad de Sus Majestades los Reyes, Su Alteza Real la Princesa de Asturias y Su Alteza Real la Infanta Doña Sofía créditos: Casa Real

Cartão de Natal Espanha Cartão de Natal Espanha créditos: Casa Real

Os reis Philippe e Mathilde, e os quatro filhos, Gabriel, de 21 anos, Elisabeth, de 23, Emmanuel, de 19, e Eléonore, de 16, celebram o espírito natalício com uma mensagem de união e esperança. Este ano a família aparece em fatos de gala.

No Mónaco, a família real também já divulgou o postal deste ano. Podemos ver o príncipe Alberto II com a mulher, a princesa Charlene, e os filhos gémeos de ambos, Jacques e Gabriella, de 10 anos. Na imagem, captada pela lente de Éric Mathon, a família está junto de uma árvore de Natal e restantes decorações natalícias.

Nos países nórdicos, os reis da Dinamarca já partilharam vários momentos natalícios vividos durante esta época festiva, como o rei Frederik X a fazer decorações de Natal na cidade de Aarhus.

Entretanto, deixaram também o público espreitar as decorações de Natal feitas no palácio de Amalienborg, em Copenhaga, onde reside a família.

Na vizinha Suécia, a família começou por partilhar uma visita da princesa herdeira e da família ao museu de Skansen, em Estocolmo, onde Victoria e o marido Daniel Westling em conjunto com os filhos Estelle e Óscar fizeram velas de Natal.

A rainha Sílvia também partilhou o momento em que fez a árvore de Natal no palácio em conjunto com os netos.

Na Noruega, a família também surge unida este ano num retrato com os reis Harald e Sonia, bem como o príncipe herdeiro Haakon e a filha, a princesa Ingrid e a mulher Mette-Marit.

Por fim, os Países Baixos, também já partilharam fotografias de Natal. Tal como no ano passado surgem um conjunto de fotografias dos reis e das princesas com o cão da família.

Na praça principal do Palácio Huis ten Bosch, pode ver-se várias imagens do rei Willem-Alexander, da rainha Máxima, da princesa de herdeira, Catharina-Amalia e das irmãs, a princesa Alexia e a princesa Ariane.

Este ano as fotos foram tiradas em Amesterdão devido às celebrações dos 750 da cidade.

A família partilhou também a chegada da árvore de Natal à sua residência oficial, o Palácio Huis ten Bosch, em Haia, este ano decorada com luzes leds.