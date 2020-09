Setembro é mês de rentrée e o clube de leitura É Desta Que Leio Isto também regressa em força.

No dia 10 de setembro, pelas 21h, o encontro trará à discussão o livro Lolita de Vladimir Nabokov. Uma obra recheada de controvérsia, já que retrata a história da relação entre um homem adulto e uma adolescente menor. Se a história é desconfortável, a forma como está escrita é irrepreensível. Para participar basta inscrever-se através deste formulário.

No dia 24 de setembro, também pelas 21h, falaremos de Pão de Açúcar, o segundo livro de Afonso Reis Cabral, que terá sido o mais jovem escritor a receber o prémio Leya. O livro é baseado na história real de Gisberta, uma transexual que foi encontrada morta, vítima de agressões por menores de 14 anos. Um lado da história que não terá sido relatada na comunicação, na altura e que nos leva a perceber melhor os seus contornos. A inscrição para participar pode ser feita aqui.

Fique a par de todas as novidades do clube de leitura através do grupo do É Desta Que Leio Isto, onde já estão mais de 400 pessoas. Pode saber tudo aqui.