O músico britânico Jamie Cullum regressa a Portugal em julho para um concerto em Cascais, no âmbito do festival EDP CoolJazz, de cujo cartaz já fez parte em edições anteriores, anunciou hoje a organização.

“O artista que vive entre o jazz e a pop atua, no dia 20 de julho, no Hipódromo Manuel Possolo, em Cascais”, refere a organização do festival EDP CoolJazz, num comunicado hoje divulgado.

A organização recorda que Jamie Cullum já vendeu “10 milhões de discos em todo mundo, que se juntam a muitos prémios e distinções (Grammy, Globo de Ouro, Man of the Year (GQ), Brit Awards)”. Além disso Jamie Cullum foi também “distinguido pelo seu brilhantismo aos microfones da BBC Radio 2, num programa que aliás deu a conhecer até então desconhecidos [como] Gregory Porter e Laura Mvula”.

O álbum mais recente do músico, “Interlude”, foi editado em 2014.