Alentejana nascida em Cascais. Estudou Direito, mas na verdade o que queria era jornalismo. Muitos jornalistas são juristas, disseram-lhe um dia. Diz que não foi com o intuito de a demover, mas sim com a preocupação de que tivesse um emprego estável. Mas o que é isso da estabilidade sem a criatividade. Ao mesmo tempo que aprendia os decretos-lei, frequentou o Hot Clube de Lisboa. Até um dia decretar que já tinha dito demasiadas vezes 'já agora...'. Disse um definitivo e com ele rumou a Amesterdão. Lá, pela primeira vez, a música sobrepôs-se a tudo e assumiu que essa seria a sua profissão. No regresso a Portugal, a aluna fez-se professora. E do jazz viria a fazer-se pop. Pelo meio, a razão abafou a emoção. Mas o material tem sempre razão e com ele chegamos a esta conversa.

Quem é que te disse que muitos jornalistas eram juristas?

Os meus pais, o [José Jorge] Letria, que hoje está na SPA [Sociedade Portuguesa de Autores]... E alguns jornalistas disseram-me que era bom ter um curso superior de uma área que não fosse o jornalismo para depois fazer uma pós-graduação e ter uma formação numa área específica.

Nunca sentiste que te estivessem a desencaminhar?

Não, naquela altura achava que era a coisa certa. Eu gostava, e gosto, muito de escrever. Estava era um bocadinho enganada porque achava que havia lugar para este tipo de criatividade nessas áreas.

Perdeu-se uma jornalista-cantora?

Acho que sim.

Engraçado porque tens um colega de banda que está nessa situação, se se pode chamar 'situação'. O Miguel Ribeiro, jornalista da SIC, e que integra contigo os The Happy Mess... Alguma vez falaram sobre isso?

Acho que nunca desenvolvemos muito esse tema, a minha junção aos The Happy Mess também é recente. Mas ele sabe, porque já lhe contei. E achou muita piada.

Mas eu ía completamente ao engano, precisamente pelo que referi sobre a criatividade. Às vezes, dizem-nos que há determinados empregos que são mais estáveis e mais seguros, mas na verdade é tudo muito relativo porque o mundo está sempre a mudar. Aquilo que é seguro num dia pode já não ser no outro. Se calhar, pela preocupação dos meus familiares, estava à procura de uma coisa que fosse mais à séria e encarava a música mais como um hobbie. A vida encarregou-se de me trocar as voltas. "Encarava a música mais como um hobbie. A vida encarregou-se de me trocar as voltas" Nisso, onde é que entra o curso de Direito?

Eu ainda concorri a Jornalismo, e meti Direito como terceira opção. Só que nesse ano a média disparou e eu, que até tinha uma boa média, não entrei no curso que queria. Assim acabei na [Universidade] NOVA em Direito. E foi horrível. Foi a primeira vez que senti que estava no sítio errado. Não tinha facilidade naquela área, então toda a gente parecia mais inteligente que eu. Adormecia nas aulas... estava mesmo desmoralizada. Mas acho que foi preciso estar numa área tão diferente... E que limita o processo criativo... Sim, não há margem para a criatividade. Nem para sinónimos. Cada palavra tem um sentido muito específico. Houve um momento, a meio do curso, em que percebi que tinha de fazer qualquer coisa. Foi quando fui para o Hot Clube de Portugal. Mas, ainda assim, consegui conciliar e acabar o curso de Direito. créditos: Rita Sousa Vieira | MadreMedia E aos 12 anos anos quando entraste nos Pequenos Cantores do Estoril já sonhavas com uma vida na música? [Risos] Sim. Acho que sempre associei a música com algo assim à filme. Que um dia ia acontecer. Nunca associei ao trabalho que é preciso fazer para ser músico profissional. Então achava que estava a investir numa carreira, mas que talvez um dia alguém me descobrisse. Essa coisa que vemos mesmo nos filmes. De qualquer forma, com 12 anos fiz uma audição para os Pequenos Cantores do Estoril. Cantava desde miúda, cantava modas alentejanas, mas nunca me vi como cantora. Até que a minha mãe me disse que me ia inscrever nessa Academia de música onde, inclusivamente, tinha a oportunidade de aprender um instrumento. E fui assustadíssima, cheia de medo. Cheguei lá estava tão nervosa que eles fizeram aqueles vocalizes para eu imitar, para ver se tinha bom ouvido e conseguia apanhar. E eu achei que tinha de dizer o nome das notas. Fiquei a olhar para o piano, completamente em pânico, mas acertei quase todas porque estava a olhar para os dedos do pianista. Lembro-me perfeitamente. Tenho a imagem de ter saído da Academia, de eles terem dito que devia estudar música ou um instrumento, num momento de grande felicidade. "Tenho a imagem de ter saído da Academia, de eles terem dito que devia estudar música ou um instrumento, num momento de grande felicidade" E és mais alentejana ou da linha? Boa pergunta. Sou mais alentejana, sim. Os meus pais são alentejanos e eu, apesar de ter nascido em Lisboa e de ter vivido quase até aos 22 anos em Cascais, sempre me senti um pouco fora de água. Não é que no Alentejo me vejam como alentejana. Sinto que pertenço a todo o lado e ao mesmo tempo a lado nenhum. Mas acho que a minha raiz mais profunda é alentejana. Em algum momento tiveste uma incursão pelo cante alentejano? Fiz uma vez um concerto com um cantautor alentejano, o Paulo Ribeiro, e cantei algumas modas. Fiz também uma participação num disco de um baterista de jazz, o Jorge Moniz, que fez uma versão, mais jazzística, de uma música que a minha mãe me cantava quando era miúda, a "Aurora tem um menino". De resto, é mais uma coisa familiar, de estar em casa, com os meus tios, todos gostam muito de música, e de cantar umas modas. Eles dizem que eu com um ano de idade já cantarolava as modas, como um palhacinho que repetia o que eles cantavam. Então a música esteve sempre presente no seio familiar. Não é um exclusivo teu, os teus irmãos também têm essa veia. Sim. O meu irmão mais profissionalmente porque é guitarrista de jazz. Também no jazz? Eu sou um bocadinho responsável por isso, sou a irmã mais velha e ele o irmão mais novo. Acabou por fazer o mesmo percurso académico que eu. A minha irmã nunca foi música profissional. Ela tocava piano clássico quando era miúda, também na mesma Academia, e depois não continuou. Hoje é professora de matemática. "Fui percebendo que a música que escrevia não era jazz e que fui atrás disso" E quando é a pop seduziu mais do que o jazz? Quando percebi que a música que estava a escrever não era jazz. Fui atrás das minhas canções. Comecei a escrever em Amesterdão, ainda com muitas influências do jazz, mas já era um híbrido. Cresci nos anos 90 e adorava Sheryl Crow, Guns And Roses e a Alanis Morissette. Por isso as minhas primeiras influências são o pop e o rock. Depois, quando fui estudar música, o jazz era aquilo que estava mais próximo e foi nele que mergulhei. As coisas depois vieram ao de cima e quando comecei a escrever percebi que não fazia sentido um tipo de formação e de instrumentos, não fazia sentido que houvesse solos durante as canções inteiras. Fazia, sim, sentido que houvesse mais produção e um refrão, uma coisa muito mais do pop do que do jazz. Fui percebendo que a música que escrevia não era jazz e que fui atrás disso. Demorei foi algum tempo a perceber e ainda hoje sinto que é perigoso colocar rótulos na música que fazemos. Já com "Avesso" dizias que não querias colocar rótulos à tua música, mas eles acabam por estar sempre presentes. Esse disco foi etiquetado como sendo um lado teu mais rock e agora escreve-se que este é o teu lado mais pop. O "Avesso" tinha um pouco dos dois universos e eu achava que, à altura, já estava a fazer um álbum super pop para aquilo que tinha feito até aí. Mas não era. Enquanto que este disco ["O Material Tem Sempre Razão"] é assumidamente pop e já não deixa muitas dúvidas a quem o ouve. O Jazz é referido unicamente como o meu background. A única coisa que me preocupava, principalmente no primeiro disco, era que o público, por achar que era jazz ou por achar que era outra coisa qualquer, não tivesse acesso à música. Depois os nomes, cada um decide por si. "A única coisa que me preocupava, principalmente no primeiro disco, era que o público, por achar que era jazz ou por achar que era outra coisa qualquer, não tivesse acesso à música" Como é que acontece a tua ida para Amesterdão? Estava a acabar o curso de Direito e tinha um colega no Hot Clube que era advogado e que me disse que me arranjava trabalho em part time para poder fazer o estágio. Mas... Era sempre esta a minha lógica: estava a meio do curso, já agora acabo-o; acabei o curso, já agora faço o estágio. E quando desse por mim 'já agora' estava num escritório de advogados e não a fazer o que gostava. Por essa altura, os músicos que trabalhavam comigo e com quem fazia já alguns concertos, iam todos para Amesterdão. Mandei-me de cabeça. Foi uma coisa muito precipitada. Lembro-me perfeitamente, num jantar de amigos, de um deles dizer-me: 'mas ouve lá, porque é que não vens fazer também a audição e depois vês'. Tinha três dias para gravar e enviar uma maquete. Juntei os amigos e até pedi ajuda a um professor. Fiz a maquete e enviei. Depois, pensei que até gostava de ir a Amesterdão fazer a audição. Continuando nesse 'já agora'... Já agora gostava de ficar. E assim foi. Mas acho que não estava preparada para essa mudança tão drástica porque foi a primeira vez que fiquei só a fazer música, que assumi que a música seria a minha profissão.